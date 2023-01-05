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Военный Фокус Российско-украинская война

Германия может передать Украине вооружение из-за давления на Шольца, — СМИ

шольц, канцлер германии
Фото: deutschlandfunk.de | Политические партнеры требуют от Олафа Шольца выполнить военные обязательства перед Украиной

По информации журналистов, Германия может передать ВСУ боевые машины пехоты Marder, так как после обещания Франции поставить нашим военным танки, от Олафа Шольца требуют выполнить обязательства перед Украиной.

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В ближайшее время Германия может передать украинским военным боевые машины пехоты, так как на канцлера страны Олафа Шольца давят союзники, обеспокоенные возможностью вторжения ВС РФ в Евросоюз. Об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к канцлеру, пишет Bloomberg.

По информации издания, Шольц оказался под новым давлением со стороны политических союзников в Германии. Они требуют от канцлера активизировать усилия по поддержке Украины более тяжелым вооружением.

Кроме того, от немецкого канцлера требуют выполнить военные обязательства перед Украиной. Особенно эта конфронтация между Шольцем и политическими союзниками обострилась после того, как Франция в среду, 4 января, пообещала поставить украинским военным боевые машины Bastion и танки AMX-10.

Bloomberg пишет, что сейчас правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками о согласовании передачи тяжелого вооружения Украине, которое может состояться уже в ближайшие дни.

Предположительно Германия может передать ВСУ боевые машины Marder.

Боевые машины Marder: что о них известно

Это боевые машины пехоты, разработанные в 1966 —1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG. На время принятия на вооружение БМП "Marder" по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности.

БМП хорошо защищена от кассетных боеприпасов. А герметизированный корпус позволяет личному составу в количестве 10 человек находиться внутри машины в течение суток.

В кормовом листе Marder предусмотрена дверца, позволяющая осуществить быструю посадку и высадку десанта при движении машины.

БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.

Также БМП оснащена приборами наблюдения.

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Немецкая боевая машина пехоты Marder хорошо зарекомендовала себя в Афганистане

Напомним, в среду, 4 января, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Германии из-за поставок танков. По его словам, если Германия и дальше будет блокировать передачу ВСУ необходимой техники — в частности танков Leopard 2 — она рискует столкнуться с российской армией уже на своей территории.

Фокус уже писал, что в начале января в ФРГ сделали новое заявление по поставкам Украине танков Leopard. Представитель СДПГ Михаэль Мюллер отметил, что США и Франция также отказываются поставлять аналогичные танки Украине. Что касается "Леопардов", то этот вопрос будет решаться с другими партнерами по НАТО.