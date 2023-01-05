Германия может передать Украине вооружение из-за давления на Шольца, — СМИ

По информации журналистов, Германия может передать ВСУ боевые машины пехоты Marder, так как после обещания Франции поставить нашим военным танки, от Олафа Шольца требуют выполнить обязательства перед Украиной.

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В ближайшее время Германия может передать украинским военным боевые машины пехоты, так как на канцлера страны Олафа Шольца давят союзники, обеспокоенные возможностью вторжения ВС РФ в Евросоюз. Об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к канцлеру, пишет Bloomberg.

По информации издания, Шольц оказался под новым давлением со стороны политических союзников в Германии. Они требуют от канцлера активизировать усилия по поддержке Украины более тяжелым вооружением.

Кроме того, от немецкого канцлера требуют выполнить военные обязательства перед Украиной. Особенно эта конфронтация между Шольцем и политическими союзниками обострилась после того, как Франция в среду, 4 января, пообещала поставить украинским военным боевые машины Bastion и танки AMX-10.

Bloomberg пишет, что сейчас правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками о согласовании передачи тяжелого вооружения Украине, которое может состояться уже в ближайшие дни.

Предположительно Германия может передать ВСУ боевые машины Marder.

Боевые машины Marder: что о них известно

Это боевые машины пехоты, разработанные в 1966 —1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG. На время принятия на вооружение БМП "Marder" по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности.

БМП хорошо защищена от кассетных боеприпасов. А герметизированный корпус позволяет личному составу в количестве 10 человек находиться внутри машины в течение суток.

В кормовом листе Marder предусмотрена дверца, позволяющая осуществить быструю посадку и высадку десанта при движении машины.

БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.

Также БМП оснащена приборами наблюдения.

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Напомним, в среду, 4 января, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Германии из-за поставок танков. По его словам, если Германия и дальше будет блокировать передачу ВСУ необходимой техники — в частности танков Leopard 2 — она рискует столкнуться с российской армией уже на своей территории.

Фокус уже писал, что в начале января в ФРГ сделали новое заявление по поставкам Украине танков Leopard. Представитель СДПГ Михаэль Мюллер отметил, что США и Франция также отказываются поставлять аналогичные танки Украине. Что касается "Леопардов", то этот вопрос будет решаться с другими партнерами по НАТО.