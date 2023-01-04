"Могут дальше продолжать игру": Данилов обратился к Германии из-за поставок танков (видео)

По мнению секретаря СНБО, российско-украинская война давно переросла в глобальный конфликт. Поэтому военная помощь, которую европейские страны дают Украине, важна не только для нас, но и для них.

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Если Германия и дальше будет блокировать передачу ВСУ необходимой техники — в частности танков Leopard 2 — она рискуеь столкнуться с российской армией уже на своей территории. Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в среду, 4 января.

По словам Данилова, военные риски со стороны РФ для европейских стран сейчас чрезвычайно высоки. Так как российско-украинская война стала по сути глобальным конфликтом. И те государства, которые на протяжении всех десяти месяцев полномасштабной агрессии ВС РФ поддерживали Украину, хорошо эти риски осознают.

Остальные страны, по мнению секретаря СНБО Украины, тоже "начинают прозревать".

Также Алексей Данилов в эфире национального телемарафона обратился лично к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Он упрекнул политика за медлительность и нежелание передавать украинским военным танки Leopard 2.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", — сказал Данилов.

Напомним, в начале января в ФРГ сделали новое заявление по поставкам Украине танков Leopard. Представитель СДПГ Михаэль Мюллер отметил, что США и Франция также отказываются поставлять аналогичные танки Украине. Что касается "Леопардов", то этот вопрос будет решаться с другими партнерами по НАТО.

Фокус в конце декабря 2022 года также писал о том, что Финляндия может стать первой страной, которая начнет поставлять танки Leopard в Украину. Два парламентария Атте Харьянне и Андерс Адлекройц предлагают передать Украине танки, так как именно эти машины могут идеально подойди для усиления украинской армии.