"Можуть далі продовжувати гру": Данилов звернувся до Німеччини через постачання танків (відео)

На думку секретаря РНБО, російсько-українська війна давно переросла у глобальний конфлікт. Тому військова допомога, яку європейські країни надають Україні, важлива не лише для нас, а й для них.

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Якщо Німеччина й надалі блокуватиме передачу ЗСУ необхідної техніки — зокрема танків Leopard 2 — вона ризикуватиме зіткнутися з російською армією вже на своїй території. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі національного телемарафону у середу, 4 січня.

За словами Данилова, військові ризики з боку РФ для європейських країн наразі надзвичайно високі. Оскільки російсько-українська війна стала глобальним конфліктом. І ті держави, які протягом усіх десяти місяців повномасштабної агресії ЗС РФ підтримували Україну, добре усвідомлюють ці ризики.

Решта країн, на думку секретаря РНБО України, теж "починають прозрівати".

Також Олексій Данилов в ефірі національного телемарафону звернувся особисто до федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Він дорікнув політику за повільність та небажання передавати українським військовим танки Leopard 2.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штутгартом на німецьких танках із росіянами, то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, потрібно нам давати танки чи не потрібно", — сказав Данилов.

Нагадаємо, на початку січня у ФРН зробили нову заяву щодо постачання Україні танків Leopard. Представник СДПН Міхаель Мюллер зазначив, що США та Франція також відмовляються постачати аналогічні танки Україні. Що стосується "Леопардів", то це питання вирішуватиметься з іншими партнерами по НАТО.

Фокус наприкінці грудня 2022 року також писав про те, що Фінляндія може стати першою країною, яка почне постачати танки Leopard до України. Два парламентарі Атте Харьянне та Андерс Адлекройц пропонують передати Україні танки, оскільки саме ці машини можуть ідеально підійти для посилення української армії.