Фінляндія може стати першою країною, яка почне постачати танки Leopard в Україну

Два парламентарі Атте Харьянне та Андерс Адлекройц пропонують передати Україні танки, оскільки ті суттєво не змінять характеру західної підтримки.

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Фінляндські парламентарі направили запит до уряду, щоб почати постачати Україні танки Leopard 2. Про це повідомляється на сайті одного з ініціаторів звернення Атте Харьянне.

Атте Харьянне та Андерс Адлеркройц вважають, що успіх України ґрунтується не лише на сильному бажанні захистити країну, а й на західній матеріальній підтримці та навчанні. Саме вона може стати ключовою у питанні завершення війни. На користь Європи зробити так, щоб війна закінчилася перемогою України якнайшвидше.

Автори ініціативи пропонують уряду розглянути питання передачі Україні танків Leopard 2. Саме ці машини можуть ідеально підійти для посилення української армії. У світі існують тисячі Leopard 2 у різних модифікаціях і вони стоять на озброєнні низки країн Німеччини, Нідерландів, Польщі та інших країн. Західні танки розроблялися, щоб брати якістю над СРСР, який робив ставку на кількість.

На озброєнні Фінляндії зараз перебуває близько 200 танків Leopard 2. Через географічні особливості Україні велику кількість машин не передадуть. Однак навіть невелика кількість була б цінною для ЗСУ. До того ж кожна країна могла б передавати невелику кількість для України, щоби всього їх було більше.

Тому депутати Харьянне та Адлеркройц зазначають, що західна підтримка має вимірюватися не відповідно до наративу РФ, а у захисті власних інтересів та цінностей. Також вони заявляють, що бойові танки принципово не змінюють характеру західної підтримки.

Додамо, у Фінляндії на озброєнні знаходяться танки модифікації 2A4 та 2A6, які з 2021 року проходять модернізацію. На танки встановлять нову систему керування вогнем, яка дозволить використовувати нові типи боєприпасів HE/FRAG та зроблять машини боєздатнішими. Модернізація має завершитися до 2026 року.

Нагадаємо, 27 грудня голова оборонного комітету Німеччини заявила Штрак-Циммерман, що вона втомилася від виправдання Шольца, чому Україна не отримує танки Leopard 2.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 9 грудня говорив про швидке отримання від західних партнерів танків Abrams та Leopard. На його думку, це буде об'єктивним розвитком війни.