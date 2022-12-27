"Втомилася від виправдань": голова оборонного комітету ФРН критикує Шольца за відмову в танках для України

Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що її злять порожні дискусії в Німеччині про те, чому не можна постачати танки українській армії. Замість розмов треба допомагати Києву боротися з російським терором.

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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю для RDN заявила, що відмова від передавання танків Україні — це недалекоглядне рішення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для проведення наступальної операції Україні потрібно 300 танків і від 600 до 700 БМП. На думку журналіста, Німеччина могла б допомогти Україні, але цьому заважає позиція канцлера Олафа Шольца. На це Штрак-Циммерман заявила, що позиція Німеччини недалекоглядна і "страшенно короткозора".

"Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо доставити танки. Особливо, коли я чую, що постачання танків означатиме особливу провокацію щодо РФ. Ми вже успішно доставили для порятунку тисяч життів зенітні знаряддя, артилерійські системи та високоефективні зенітні системи. Постачання танків зараз стало б важливим доповненням до відтіснення російських позицій", — каже голова оборонного комітету Бундестагу.

Штрак-Циммерман вважає, що перешкоджає постачанню танків російський порядок денний, який має вплив на країни Заходу та НАТО. Ба більше, її злять абсурдні дискусії, що відбувалися у Німеччині. Декілька місяців пішло, хоча Німеччина могла допомагати весь цей час.

"Вільний західний світ із нетерпінням чекає, коли Німеччина діятиме", — заявила політикиня.

Тому відповідальність за відмову в постачанні танків лежить безпосередньо на Олафі Шольцю, якому радники кажуть не робити цього. У Німеччині відсутня стратегія, вся політика допомоги йде у відповідь на події, немає чітких планів на 2-4-6 місяців наперед. При цьому голова оборонного комітету впевнена, що РФ не припинить свій терор у найближчі місяці.

Нагадаємо, 23 грудня у ЗМІ партія "зелених" вимагає від Шольца передати Україні танки Leopard 2. Депутати активізувалися на тлі рішення передати Україні ППО Patriot.

11 грудня український посол Олексій Макєєв заявив, що Німеччину переконують надіслати Україні БМП Marder та танки Leopard.