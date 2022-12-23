Синергія захисту: "Зелені" вимагають від Шольця передати Україні танки Leopard

Німецькі депутати активізувалися після рішення Вашингтона направити Києву системи ППО "Patriot". Наявність у ЗСУ західних танків — це не забаганка, а конкретна потреба на тлі мобілізації в РФ, кажуть політики.

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Німецька партія "Зелені" закликає канцлера Олафа Шольца якнайшвидше поставити Україні танки Leopard та бронетранспортери західного зразка. Про це пише журнал Der Spiegel із посиланням на представників партії.

"Зелені" активізувалися після рішення Сполучених Штатів направити до Києва зенітні ракетні комплекси ППО "Patriot".

Американські комплекси ППО закриють прогалини у військовому потенціалі України, але не дефіцит можливостей щодо звільнення територій, окупованих Росією, зазначила представник "Зелених" у комітеті Бундестагу з оборони Сара Нанні.

Німеччина має скоригувати якість військової підтримки, що включає постачання бойових танків та бронетранспортерів західного зразка, заявила політик.

[ + – ] Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що не проти ідеї передати Україні німецькі танки Фото: Вiкiпедiя

"Найкращий захист українців від суворої зими — це ефективна протидія повітряним атакам ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру", — заявила Нанні.

За словами голови німецько-української парламентської групи Робіна Вагенера, українські запити на європейські танки стали конкретною потребою на тлі російської мобілізації.

"Німеччина має використовувати свої навички, щоб взяти відповідальність за лідерство", — наголосив він.

Вагенер впевнений у необхідності об'єднання ініціатив щодо надання ЗСУ якісного західного озброєння. На його думку, це створить "синергію для захисту суверенітету та територіальної цілісності України".

Уряд Німеччини відмовляється виконати запит України на німецькі танки, заявляючи, що жодна інша західна країна ще не поставила сучасних танків. Німеччина запустила "кільцевий" обмін військовою технікою, яким її партнери відправляють Україні радянські танки, уклало видання.

Нагадаємо, що 13 грудня голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про надання ЗСУ до 7 артустановок Gepard. Вона підтримала ідею передачі ЗСУ танків Leopard та бойових машин Marder.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 9 грудня говорив про швидке отримання від західних партнерів танків Abrams та Leopard. На його думку, це буде об'єктивним розвитком війни.

Вашингтон 8 грудня дав зрозуміти Берліну, що не проти ідеї передати Україні німецькі танки.