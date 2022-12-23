Синергия защиты: "Зеленые" требуют от Шольца передать Украине танки Leopard

Немецкие депутаты активизировались после решения Вашингтона направить Киеву системы ПВО "Patriot". Наличие у ВСУ западных танков — это не прихоть, а конкретная потребность на фоне мобилизации в РФ, говорят политики.

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Немецкая партия "Зеленые" призывает канцлера Олафа Шольца быстрее поставить Украине танки Leopard и бронетранспортеры западного образца. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на представителей партии.

"Зеленые" активизировались после решения Соединенных Штатов направить в Киев зенитные ракетные комплексы ПВО "Patriot".

Американские комплексы ПВО закроют пробелы в военном потенциале Украины, но не дефицит возможностей по освобождению территорий, оккупированных Россией, отметила представитель "Зеленых" в комитете Бундестага по обороне Сара Нанни.

Германия должна скорректировать качество военной поддержки, что включает поставку боевых танков и бронетранспортеров западного образца, заявила политик.

[ + – ] Вашингтон дал понять Берлину, что не против идеи передать Украине немецкие танки Фото: Википедия

"Лучшая защита украинцев от суровой зимы — это эффективное противодействие воздушным атакам ВС РФ на энергетическую инфраструктуру", — заявила Нанни.

По словам главы немецко-украинской парламентской группы Робина Вагенера, украинские запросы на европейские танки стало конкретной потребностью на фоне российской мобилизации.

"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять ответственность за лидерство", — подчеркнул он.

Вагенер уверен в необходимости объединения инициатив по предоставлению ВСУ качественного западного вооружения. По его мнению, это создаст "синергию для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Правительство Германии отказывается выполнить запрос Украины на немецкие танки, заявляя, что никакая другая западная страна еще не поставила современные танки. Германия запустила "кольцевой" обмен военной техникой, по которому ее партнеры отправляют Украине советские танки, заключило издание.

Напомним, что 13 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о предоставлении ВСУ до 7 артустановок Gepard. Она поддержала идею передачи ВСУ танков Leopard и боевых машин Marder.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 декабря говорил о скором получении от западных партнеров танков Abrams и Leopard. По его мнению, это будет объективным развитием войны.

Вашингтон 8 декабря дал понять Берлину, что не против идеи передать Украине немецкие танки.