Если Берлин не против: США поддержали поставки немецких танков Leopard в Украину, –– СМИ

По словам журналистов, правительство ФРГ прикрывается тем, что США еще не передавали танки Киеву, а значит и Берлину не стоит идти на такой шаг. Однако эксперты уверены, что именно немецкая техника должна отправиться в Украину в первую очередь.

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Германия продолжает отказываться поставлять в Украину немецкие танки Leopard 2. При этом Соединенные Штаты как минимум дважды пытались повлиять на кабинет Шольца в этом вопросе. Об этом пишет немецкое издание FAZ со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают журналисты, советник по безопасности США Джейк Салливан в октябре заявил советнику канцлера ФРГ по внешней политике Йенсу Плетнеру, что Вашингтон не против передачи танков Leopard 2 украинской стороне.

По словам одного из источников издания, что Салливан уточнил, что Америка "будет рада", если Берлин передаст танки. Однако, как подчеркивается, это должна быть инициатива непосредственно Германии, США не просят делать такие поставки, но поддерживает их.

Второй источник рассказал, что Салливан лишь дал сигнал о том, что передача такого вооружение Украине является "нормальным" шагом.

В кабинете Шольца не опровергли информацию о разговоре Салливана с Плетнером. Пресс-секретарь правительства ФРГ подчеркнул, что Берлин находится в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, в вопросах военной помощи Киеву.

Канцлер Олаф Шольц также неоднократно говорил о том, что его правительство действует в унисон с другими союзниками. А Вашингтон до нынешнего момента еще не передавал в Украину ни одного танка западного образца.

В то же время эксперты считают, что есть смысл в том, чтобы поставить в Украину именно немецкие танки в первую очередь. Так, Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям рассказал, что Leopard 2 стоит на вооружении у польской армии, а значит Киев мог бы обслуживать танки такого типа по соседству, что значительно упрощает логистику. А вот с американской военной техникой это сделать невозможно.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что Запад готовится передать Украине танки и самолеты, но есть проблемы в технологических и логистических деталях. В настоящее время США работают над заказом систем ПВО NASAMS для Украины, а в Германии — над новыми IRIS-T.

Ранее в Чехии показали как проходит переобучение танкистов на Leopard 2.