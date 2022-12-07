Якщо Берлін не проти: США підтримали постачання німецьких танків Leopard до України, – ЗМІ

За словами журналістів, уряд ФРН прикривається тим, що США ще не передавали танки Києву, а отже, і Берліну не варто йти на такий крок. Проте експерти впевнені, що саме німецька техніка має вирушити до України насамперед.

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Німеччина продовжує відмовлятися постачати в Україну німецькі танки Leopard 2. Водночас Сполучені Штати щонайменше двічі намагалися вплинути на кабінет Шольца у цьому питанні. Про це пише німецьке видання FAZ із посиланням на власні джерела.

Як стверджують журналісти, радник з безпеки США Джейк Салліван у жовтні заявив раднику канцлера ФРН із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру, що Вашингтон не проти передачі танків Leopard 2 українській стороні.

За словами одного із джерел видання, що Салліван уточнив, що Америка "буде рада", якщо Берлін передасть танки. Однак, як наголошується, це має бути ініціатива безпосередньо Німеччини, США не просять робити такі постачання, але підтримують їх.

Друге джерело розповіло, що Салліван лише дав сигнал про те, що передача такого озброєння Україні є "нормальним" кроком.

У кабінеті Шольца не спростували інформацію про розмову Саллівана з Плетнером. Прессекретар уряду ФРН наголосив, що Берлін перебуває у постійному контакті з союзниками, особливо зі США, у питаннях військової допомоги Києву.

Канцлер Олаф Шольц також неодноразово говорив, що його уряд діє в унісон з іншими союзниками. А Вашингтон досі ще не передавав в Україну жодного танка західного зразка.

Водночас, експерти вважають, що є сенс у тому, щоб поставити в Україну саме німецькі танки насамперед. Так, Густав Грессель із Європейської ради з міжнародних відносин розповів, що Leopard 2 стоїть на озброєнні біля польської армії, а отже, Київ міг би обслуговувати танки такого типу по сусідству, що значно спрощує логістику. А от з американською військовою технікою це зробити неможливо.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков каже, що Захід готується передати Україні танки та літаки, але є проблеми у технологічних та логістичних деталях. Наразі США працюють над замовленням систем ППО NASAMS для України, а в Німеччині над новими IRIS-T.

Раніше в Чехії показали, як відбувається перенавчання танкістів на Leopard 2.