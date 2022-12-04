Незвичайна вежа: у Чехії показали, як відбувається перенавчання танкістів на Leopard 2 (фото)

Чеські військові зазначають, що німецькі танки схожі на модифіковані Т-72. На танк встановлюють спеціальну кабіну, щоби там поміщалися інструктори.

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Чеські військові показали, як відбувається перепідготовка танкістів на німецькі Leopard 2. Про це повідомляє Міноборони Чехії.

Для навчання використовують спеціальну версію танка Leopard 2 Fahrschule, де танкісти навчаються протягом місяця. Навчання проходило на території німецького Мюнстера — це центр армії Бундесверу. Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4. Їх нададуть Швейцарія та Німеччина.

[ + – ] Leopard 2 зі спеціальною вежею

Курс включає теоретичну та практичну частину. На курсі військові навчаються по 8 годин на день. Модифікація Fahrschule спеціально створювалася на навчання екіпажів. Буквальний переклад означає "автошкола". Так прозвали вежу, яка більше нагадує кабіну.

У вежі є місце для інструкторів і двох курсантів. У кабіні встановлений муляж зброї, а інструктор із водіння може перехоплювати керування, як і у звичайних машинах.

[ + – ] Спеціальна вежа для навчання танкістів

Чеські військові зазначають, що машини досить схожі на Т-72М4CZ _ останню чеську модифікацію танка Т-72. У них схожі автоматичні передачі та чотири швидкості задньої передачі.

"Перевагою "Леопарда" в порівнянні з Т-72М4CZ є система зустрічного обертання гусениці, яка розгортає танк на місці. Німецька машина також має значно простіший приладовий щиток, а Т-72, ​​навпаки, має низку сигналізаторів, сигналів тривоги й органів управління, за якими повинен стежити водій", — розповів боєць.

Нагадаємо, начальник Генштабу Чехії заявив, що країна розпочала підготовку до можливої війни з РФ. Вічний мир — це утопія, а війна стала новою реальністю.

Раніше в Чехії стартував збір грошей на купівлю 15 зенітних установок для України. Мета — зібрати близько 3,8 млн доларів.