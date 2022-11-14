Подарунок для Путіна: у Чехії розпочався збір грошей на купівлю 15 зенітних установок для України

Мета благодійного проєкту, у межах якого мають намір зібрати близько $3,8 млн, — закрити небо над країною для авіації та дронів окупантів.

Related video

У Чехії оголосили збирання коштів на закупівлю 15 зенітних установок Viktor місцевого виробництва. Автори ініціативи "Подарунок для Путіна" мають намір зібрати 90 млн крон (близько $3,8 млн) для посилення протиповітряної оборони України, поки зібрано 2 млн крон.

"Хочемо купити 15 зенітних установок Viktor чеського виробництва, — сказано на сайті проєкту. — Це модифікований всюдихід Toyota, оснащений парою КПВТ — крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від нальотів дронів-камікадзе та бомбардувань з повітря. Ціль одна — закрити небо над Україною путінським убивцям".

Що таке зенітна установка Viktor

Кулемети КПВТ використовують високоефективні боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних або, за потреби, наземних цілей.

Ефективна дальність застосування цієї зброї — понад 2 км. Вона оснащене денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях.

З досвідченим оператором установка дуже ефективна проти середніх та великих безпілотників, а також літаків та гелікоптерів, що діють на малих висотах. Її також можна використовувати проти легкоброньованої техніки, укріплень та живої сили противника.

Скорострільні кулемети мають бойовий запас у 300 набоїв у магазинах та ще 300 набоїв у запасних магазинах безпосередньо на лафеті. Також у них є запасні стволи з можливістю швидкої заміни у разі перегріву.

Установка знаходиться на модифікованому всюдиході Toyota з посиленою підвіскою і спеціальним адаптером на кузові, що дозволяє вести вогонь прямо з машини.

Нагадаємо, на початку осені в Україну доставили безпілотники Bayraktar, на купівлю яких українці протягом трьох днів зібрали 600 млн грн. Виробник дронів — компанія Baykar Makina — вирішила передати їх безплатно.

Замість безпілотників на зекономлені гроші після консультацій із Міністерством оборони України купили супутник. Апарат надає доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE.