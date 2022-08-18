"Бавовни" буде багато: Притула за гроші на "Народний Байрактар" купив супутник для ЗСУ (відео)

У світовій історії це перший випадок, коли народ купує супутник для своєї армії.

Сергій Притула, керівник однойменного благодійного фонду, розповів, на що витратили гроші, які були зібрані у межах проєкту "Народний Байрактар". Він нагадав, що проєкт закінчився 25 червня, тоді вдалося зібрати понад 600 млн грн. Проте компанія Baykar вирішила безкоштовно передати Україні три ударні безпілотники, тому постало питання, що купити на зібрані гроші.

"Ми обіцяли вам розпорядитися цими засобами так, щоб це завдало найбільшої користі українській армії і якомога більше шкоди нашим ворогам. Ми розпочали переговори з Міністерством оборони України і після тривалих консультацій таке рішення було знайдено, — сказав Притула. — Українці, ви — космос! Ми купили супутник".

За словами Сергія Притули, цей апарат дає доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE. Доступ викупили більш ніж на рік і завдяки цьому ЗСУ максимально швидко отримуватимуть супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій.

"Бавовни" буде багато", — пообіцяв Притула. — Українці — ви сила. І наша єдність дає нам надію на перемогу, тому що ми непереможні, коли об'єднані. Наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля: ми будемо битися з вами на суші, на морі, у повітрі, а тепер і в космосі.

Нагадаємо, у межах проєкту "Народний Байрактар" збір коштів на безпілотники стартував 22 червня. Планувалося зібрати 500 млн. грн. Вже за три доби оголосили про закінчення збору, оскільки українці пожертвували понад 600 млн грн. 27 червня турецька компанія Baykar Makina оголосила про безкоштовну передачу БПЛА в Україну.