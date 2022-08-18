"Бавовны" будет много: Притула за деньги на "Народный Байрактар" купил спутник для ВСУ (видео)

В мировой истории это первый случай, когда народ покупает спутник для своей армии.

Сергей Притула, руководитель одноименного благотворительного фонда, рассказал, на что потратили деньги, которые были собраны в рамках проекта "Народный Байрактар". Он напомнил, что проект закончился 25 июня тогда удалось собрать более 600 млн грн. Однако компания Baykar решила бесплатно передать Украине три ударных беспилотника, поэтому возник вопрос, что купить на собранные деньги.

"Мы обещали вам распорядиться этими средствами так, чтобы это принесло наибольшую пользу украинской армии и как можно больше вреда нашим врагам. Мы вступили в переговоры с Министерством обороны Украины и после длительных консультаций такое решение было найдено, — сказал Притула. — Украинцы, вы — космос! Мы купили спутник".

По словам Сергея Притулы, этот аппарат дает доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE. Доступ выкупили более чем на год и благодаря этому ВСУ будут максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций.

"Бавовны" будет много", — пообещал Притула. — Украинцы — вы сила. И наше единство дает нам надежду на победу, потому что мы непобедимы, когда объединены. Наш простой месседж россиянам будет дополнением к знаменитой речи Уинстона Черчилля: мы будем драться с вами на суше, на море, в воздухе, а теперь и в космосе".

Напомним, в рамках проекта "Народный Байрактар" сбор средств на беспилотники стартовал 22 июня. Планировалось собрать 500 млн грн. Уже спустя трое суток объявили об окончании сбора, так как украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн. 27 июня турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче БПЛА в Украину.