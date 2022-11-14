Подарок для Путина: в Чехии начался сбор денег на покупку 15 зенитных установок для Украины

Цель благотворительного проекта, в рамках которого намерены собрать около $3,8 млн, — закрыть небо над страной для авиации и дронов оккупантов.

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В Чехии объявили сбор средств на закупку 15 зенитных установок Viktor местного производства. Авторы инициативы "Подарок для Путина" намерены собрать 90 млн крон (около $3,8 млн) для усиления противовоздушной обороны Украины, пока собрано 2 млн крон.

"Хотим купить 15 зенитных установок Viktor чешского производства, — сказано на сайте проекта. — Это модифицированный вездеход Toyota, оснащенный парой КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха. Цель одна — закрыть небо над Украиной путинским убийцам".

Что представляет собой зенитная установка Viktor

Пулеметы КПВТ используют высокоэффективные боеприпасы калибра 14,5х114 мм для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Эффективная дальность применения этого оружия — более 2 км. Оно оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения огня прямой наводкой по наземным целям.

С опытным оператором установка очень эффективна против средних и крупных беспилотников, а также самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Ее также можно использовать против легкобронированной техники, укреплений и живой силы противника.

Скорострельные пулеметы имеют боевой запас в 300 патронов в магазинах и еще 300 патронов в запасных магазинах непосредственно на лафете. Также у них есть запасные стволы с возможностью быстрой замены в случае перегрева.

Установка располагается на модифицированном вездеходе Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на кузове, позволяющим вести огонь прямо из машины.

Напомним, в начале осени в Украину доставили беспилотники Bayraktar, на покупку которых украинцы в течение всего трех дней собрали 600 млн грн. Производитель дронов — компания Baykar Makina — решила передать их бесплатно.

Вместо беспилотников на сэкономленные деньги после консультаций с Министерством обороны Украины купили спутник. Аппарат дает доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE.