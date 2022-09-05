В Украину доставили беспилотники Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги (фото)

Гендиректор Baykar Makina заявил о желании компании присоединиться к акции "Народный Байрактар". Украинцы за 3 дня перевели фонду на покупку БПЛА более 600 млн гривен.

В Украину доставили 3 турецких беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирал деньги в рамках проекта "Народный Байрактар". Об этом сообщил "Укринформу" гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар на международной выставке оборонной промышленности MSPO 2022 в Польше.

"Мы поставили в Украину Bayraktar по литовской акции и три беспилотника Bayraktar по акции Сергея Притулы. Они уже в Украине", — подтвердил директор Baykar Makina.

[ + – ] Турки не взяли деньги за 3 беспилотника Bayraktar

Турецкий предприниматель добавил, что Украина страдает от безосновательной и несправедливой агрессии России. Многие украинцы, по его словам, мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников.

Компания хотела присоединиться к этой акции — турки решили не брать деньги за 3 беспилотника Bayraktar, добавил он.

Напомним, что сбор денег в рамках проекта "Народный Байрактар" был открыл 22 июня, для цели надо было более 500 миллионов гривен. После трех дней сбор закончили, украинцы перевели фонду более 600 млн гривен.

Вместо беспилотников после консультаций с Министерством обороны Украины купили спутник. Аппарат дает доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE.

Фокус ранее анализировал возможности спутника ICEYE. С помощью этой технологии можно следить за театром военных действий на тактическом и оперативных уровнях днем и ночью.