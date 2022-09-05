В Україну доставили безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші (фото)

Гендиректор Baykar Makina заявив про бажання компанії приєднатися до акції "Народний Байрактар". Українці за 3 дні переказали фонду на купівлю БПЛА понад 600 млн гривень.

В Україну доставили 3 турецькі безпілотники Bayraktar TB2, на які збирали гроші в межах проєкту "Народний Байрактар". Про це повідомив гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар на міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2022 у Польщі.

"Ми поставили в Україну Bayraktar за литовською акцією і три безпілотники Bayraktar за акцією Сергія Притули. Вони вже в Україні", — підтвердив директор Baykar Makina.

[ + – ] Турки не взяли гроші за 3 безпілотники Bayraktar

Турецький підприємець додав, що Україна страждає від безпідставної та несправедливої агресії Росії. Багато українців, за його словами, мобілізувалися та підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників.

Компанія хотіла приєднатися до цієї акції — турки вирішили не брати гроші за 3 безпілотники Bayraktar, додав він.

Нагадаємо, що збирання грошей у межах проєкту "Народний Байрактар" відкрили 22 червня, для мети треба було понад 500 мільйонів гривень. Після трьох днів збір закінчили, українці переказали фонду понад 600 млн гривень.

Замість безпілотників після консультацій із Міністерством оборони України купили супутник. Апарат надає доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE.

Фокус раніше аналізував можливості супутника ICEYE. За допомогою цієї технології можна стежити за театром бойових дій на тактичному та оперативному рівнях вдень і вночі.