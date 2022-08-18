Точні фотографії в будь-яку погоду: що вміє "супутник Притули" ICEYE і чому це важливо для України

Фонд Сергія Притули витратив зібрані на "Байрактари" кошти на безстрокову оренду супутникового апарату для розвідувальних потреб української армії. Він дозволяє робити знімки з високою роздільною здатністю навіть у похмурі дні.

Сьогодні волонтерський фонд Сергія Притули повідомив, що 600 млн грн, які українці збирали на три дрони Bayraktar TB2, пішли на оренду супутника компанії ICEYE для розвідувальної діяльності ЗСУ.

Україна вже отримала апарат на своє повне розпорядження.

ICEYE — що то за супутник?

ICEYE — це фінська компанія, заснована в 2014 році. У 2018 році вона запустила ICEYE-X1 — свій перший супутник вагою менш як 100 кг, оснащений радаром із синтезованою апертурою (SAR). Він став першим комерційним супутником у Фінляндії.

У 2019 році компанія стала надавати комерційний доступ до своїх SAR знімків.

На сьогодні компанія запустила на орбіту 21 супутник, а це означає, що вона керує найбільшим у світі парком SAR-апаратів. Тепер один із супутників перебуває у повному розпорядженні ЗСУ.

"У межах угоди ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх супутників SAR, які вже перебувають на орбіті, для використання урядом України над регіоном", — уточнюється в пресрелізі компанії.

Супутник обслуговуватимуть оператори ICEYE.

Чому оренда супутника важлива для України

Як повідомляється на сайті компанії, більшість Землі майже завжди закрита хмарами або знаходиться в темряві. На відміну від традиційних супутників, невеликі апарати ICEYE з радіолокаційними зображеннями можуть робити знімки з високою роздільною здатністю вдень і вночі, а також у будь-яку погоду, враховуючи хмарність.

"Іншими словами, вони можуть збирати зображення та дані з будь-якої частини Землі кілька разів на день з необхідною надійністю для ухвалення важливих рішень", — уточнюється в пресрелізі.

Дозвіл знімків із супутника ICEYE — до 25 сантиметрів на піксель. Наприклад, знімки від Maxar — це 50 чи 30 сантиметрів на піксель.

Військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у себе в Telegram-каналі порівнює ICEYE із нещодавно запущеним іранським супутником, збудованим у РФ. Останній, за різними даними, має лише від 1,1 до 2,5 метра на піксель. За найоптимістичнішими прогнозами, можливо, до 70 сантиметрів на піксель.

"Це дозволяє спостерігати театр воєнних дій тільки на оперативному та стратегічних рівнях і не за будь-якої погоди", — уточнює Левін.

Придбаний Україною супутник, зі свого боку, дає можливість спостерігати театр воєнних дій на тактичному та оперативному рівнях вдень та вночі.

[ + – ] Супутниковий знімок із різним розширенням

Старший інженер компанії Delphi Віталій Трубніков пояснює, що для отримання SAR-зображення радар передає послідовні імпульси радіохвиль, це дозволяє йому "підсвітити" цільовий об'єкт, після чого реєструється зворотне відлуння від кожного імпульсу. Імпульси передаються та приймаються за допомогою однієї антени з просторовою фільтрацією, з довжинами хвиль від метра до міліметра, що використовуються у всьому просторі.

"Оскільки супутник знаходиться на орбіті, розташування антени до мети змінюється з плином часу. За допомогою алгоритму обробки записаного сигналу радіолокації можна об'єднати отримані дані з декількох позицій антени. Це дозволяє побудувати синтезовану апертуру і створювати зображення з більшим дозволом, ніж це було можливо за даних фізичних характеристик апертури антени", — каже Трубніков.

Якщо говорити про практичне застосування ICEYE в українській армії, то слід зазначити, що апарат допоможе відслідковувати рух військ РФ вдень і вночі за будь-якої погоди, але при цьому з високою актуальністю та дозволом, додає експерт.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ могли користуватися лише тією інформацією, яку їм надавали комерційні компанії. Тепер, крім супутника, Україна має річний доступ до знімків інших апаратів компанії.

Нагадаємо, сьогодні Сергій Притула, керівник однойменного благодійного фонду, розповів, що гроші, зібрані у межах проєкту "Народний Байрактар", витратили на безстрокову оренду супутника ICEYE.

Збір коштів на безпілотники у межах проєкту "Народний Байрактар" стартував 22 червня. Планувалося зібрати 500 млн грн. Вже через три доби фонд оголосив про закінчення збору, оскільки українці пожертвували понад 600 млн грн.

27 червня турецька компанія Baykar Makina оголосила про безплатну передачу БПЛА в Україну.