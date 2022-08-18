Точные снимки в любую погоду: что умеет "спутник Притулы" ICEYE и почему это важно для Украины

Фонд Сергея Притулы потратил собранные на "Байрактары" средства на бессрочную аренду спутникового аппарата для разведывательных нужд украинской армии. Он позволяет делать снимки с высоким разрешением даже в пасмурные дни.

Сегодня волонтерский фонд Сергея Притулы сообщил, что 600 млн грн, которые украинцы собирали на три дрона Bayraktar TB2, пошли на аренду спутника компании ICEYE для разведывательной деятельности ВСУ.

Украина уже получила аппарат в свое полное распоряжение.

ICEYE – что это за спутник?

ICEYE – это финская компания, основанная в 2014 году. В 2018 году она запустила ICEYE-X1 – свой первый спутник весом менее 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR). Он стал первым коммерческим спутником в Финляндии.

В 2019 году компания стала предоставлять коммерческий доступ к своим SAR-снимкам.

На сегодняшний день компания запустила на орбиту 21 спутник, а это значит, что она управляет крупнейшим в мире парком SAR-аппаратов. Теперь один из спутников находится в полном распоряжении ВСУ.

"В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников SAR, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом", – уточняется в пресс-релизе компании.

Спутник будет обслуживаться операторами ICEYE.

Почему аренда спутника важна для Украины

Как сообщается на сайте компании, большая часть Земли почти всегда закрыта облаками или находится в темноте. В отличие от традиционных спутников, небольшие аппараты ICEYE с радиолокационными изображениями могут делать снимки с высоким разрешением днем и ночью, а также в любую погоду, учитывая облачность.

"Другими словами, они могут собирать изображения и данные из любой части Земли несколько раз в день с необходимой надежностью для принятия важных решений", – уточняется в пресс-релизе.

Разрешение снимков со спутника ICEYE – до 25 сантиметров на пиксель. К примеру, снимки от Maxar – это 50 или 30 сантиметров на пиксель.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин у себя в Telegram-канале сравнивает ICEYE с недавно запущенным иранским спутником, построенным в РФ. Последний, по разным данным, имеет лишь от 1,1 до 2,5 метров на пиксель. По самым оптимистичным прогнозам, возможно до 70 сантиметров на пиксель.

"Это позволяет наблюдать театр военных действий только на оперативном и стратегических уровнях и не при любой погоде", – уточняет Левин.

Приобретенный Украиной спутник, в свою очередь, дает возможность наблюдать театр военных действий на тактическом и оперативных уровнях днем и ночью.

[ + – ] Спутниковый снимок с разным расширением.

Старший инженер компании Delphi Виталий Трубников объясняет, что для получения SAR-изображения, радар передает последовательные импульсы радиоволн, это позволяет ему "подсветить" целевой объект, после чего регистрируется обратное эхо от каждого импульса. Импульсы передаются и принимаются с помощью одной антенны с пространственной фильтрацией, с длинами волн от метра до миллиметра, используемых по всему пространству.

"Поскольку спутник находится на орбите, расположение антенны по отношению к цели изменяется с течением времени. С помощью алгоритма обработки записанного радиолокационного сигнала можно объединить полученные данные с нескольких позиций антенны. Это позволяет построить синтезированную апертуру и создавать изображения с большим разрешением, чем это было возможно при данных физических характеристиках апертуры антенны", – говорит Трубников.

Если говорить о практическом применение ICEYE в украинской армии, то следует отметить, что аппарат поможет отслеживать движение войск РФ днем и ночью, при любой погоде, но при этом с высокой актуальностью и разрешением, добавляет эксперт.

Напомним, что раньше ВСУ могли пользоваться лишь той информацией, которую им предоставляли коммерческие компании. Теперь же, помимо спутника, у Украины есть годовой доступ к снимкам других аппаратов компании.

Напомним, сегодня Сергей Притула, руководитель одноименного благотворительного фонда, рассказал, что деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар", потратили на бессрочную аренду спутника ICEYE.

Сбор средств на беспилотники в рамках проекта "Народный Байрактар" стартовал 22 июня. Планировалось собрать 500 млн грн. Уже спустя трое суток фонд объявил об окончании сбора, так как украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн.

27 июня турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче БПЛА в Украину.