Карел Ржека закликав військових до жорстокої ефективності та наголосив, що війна в Європі знову стала реальністю, а вічний мир — утопією.

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Чеська армія готується до великомасштабної війни з Росією. Про це заявив начальник Генштабу Карел Ржека на щорічній командній нараді.

"Війна в Україні — це великий тривожний дзвінок усьому суспільству. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніші сценарії", — сказав Ржека.

Водночас, з його слів, Збройні сили Чехії мають зберегти досвід контртерористичних операцій.

Також Карел Ржека наголосив, що війна в Європі знову стала реальністю, а вічний мир — утопією. Він також визнав, що передумови до масштабного військового конфлікту в Європі були вже у 2014 році, після того, як ЗС РФ анексувала український Крим та увійшли на Донбас. Однак багато європейських країн продовжували вичікувати, сподіваючись, що "все заспокоїться".

"Якщо виникне конфлікт між Росією та НАТО, чеська армія буде активним учасником з першої хвилини", — заявив начальник Генштабу.

Крім того, Ржека закликав військових до жорстокої ефективності. Одна з причин — попри величезне збільшення бюджету, армійцям не вистачить ресурсів для ідеального розв'язання всіх завдань.

Нагадаємо, Чехія визнала режим Путіна терористичним. Політики засудили масовані ракетні удари ЗС Росії по енергооб'єктах України та результати псевдореферендумів в окупованих областях. Чеські соціалісти вирішили відзначитися та проігнорували голосування.

Крім того, Чехія продовжить передавати зброю та боєприпаси ЗСУ. Глава чеського дипломатичного відомства Ян Ліпавський зазначив, що Чехія пишається, що стала першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння.