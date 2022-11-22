Чехия начала подготовку к возможной войне с РФ, — начальник Генштаба ( видео)

Карел Ржека призвал военных к жестокой эффективности и подчеркнул, что война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир — утопией.

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Чешская армия готовится к крупномасштабной войне с Россией. Об этом заявил начальник Генштаба Карел Ржека на ежегодном командном совещании.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок всему обществу. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии", — сказал Ржека.

При этом, по его словам, вооруженные силы Чехии должны сохранить опыт контртеррористических операций.

Также Карел Ржека подчеркнул, что война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир — утопией. Он также признал, что предпосылки к масштабному военному конфликту в Европе были уже в 2014 году, после того, как ВС РФ аннексировали украинский Крым и вошли на Донбасс. Однако многие европейские страны продолжали выжидать, в надежде, что "все успокоится".

"Если возникнет конфликт между Россией и НАТО, чешская армия будет активным участником с первой минуты", — заявил начальник Генштаба.

Коме того, Ржека призвал военных к жестокой эффективности. Одна из причин — несмотря на огромное увеличение бюджета, у армейцев не хватит ресурсов для идеального решения всех задач.

Напомним, Чехия признала режим Путина террористическим. Политики осудили массированные ракетные удары ВС России по энергообъектам Украины и результаты псевдореферендумов в оккупированных областях. Чешские социалисты решили отличиться и проигнорировали голосование.

Кроме того, Чехия продолжит передавать оружие и боеприпасы ВСУ. Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский отметил, что Чехия гордится, что стала первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения