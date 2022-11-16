Армия РФ воюет с мирными украинцами: Чехия признала режим Путина террористическим

Политики осудили массированные ракетные удары ВС России по энергообъектам Украины и результаты псевдореферендумов в оккупированных областях. Чешские социалисты решили отличиться и проигнорировали голосование.

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Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента, состоящая из 200 депутатов) признала российский режим террористическим. Об этом говорится в резолюции, которая опубликована на сайте чешского парламента.

Политики осудили масштабные атаки российской армии на мирное население и ключевые энергетические объекты Украины. Чешские депутаты не признают результаты так называемых "референдумов" о присоединении к РФ четырех оккупированных украинских областей.

"Очевидна попытка Кремля достичь политических целей путем устрашения гражданского населения и применением террористических методов", — заявили политики.

[ + – ] Депутаты осудили масштабные атаки российской армии на мирное население

Резолюцию поддержали 129 из 156 присутствующих депутатов. Действия оккупантов в Украине приводят к ограничениям или перебоям в подаче электроэнергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население, сказано в документе.

Парламент Чехии вспомнил про обстрелы и размещение российских воинских частей в районе Запорожской АЭС.

"Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и бездоказательные обвинения Украины в планировании применения оружия массового поражения представляют собой опасную эскалацию и угрозу общеевропейской безопасности", — заявили депутаты.

Чешские политики поддержали идею создания спецтрибунала по расследованию преступлений агрессора в Украине. Международный уголовный суд обязан наказать виновных в военных преступлениях, отметили они.

Чехия признала режим Москвы террористическим — социалисты против

Против парламентской резолюции, осуждающей режим РФ, выступили 14 депутатов от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (СПД). Представитель социалистов Йиржи Кобза недоволен финансовой и военной поддержкой Украины, пишет чешский портал iROZHLAS.

СДП вообще не хотела обсуждать этот вопрос, а лидер партии Томио Окамура давно требует, чтобы Чехия договаривалась о поставках газа напрямую с Россией, дополняет издание Idnes. Окамура критикует помощь правительства беженцам из Украины.

Депутат от Христианско-демократического союза Йиржи Горак не согласился с продолжением поддержки Украины, но сравнил действия российского режима с нацистской Германией.

Вице-спикер палаты депутатов Ольга Рихтерова напомнила о депортации украинцев, в том числе детей, в Россию, сравнив это с практикой сталинских времен.

"Владимир Путин и его руководство развязали войну, на их руках кровь тысяч мирных жителей. Практики Кремля напоминают самые темные времена сталинизма", — сказала Рихтерова.

Напомним, что 15 ноября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины. Обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

Благодаря усилиям украинских энергетиков, которые работали всю ночь над восстановлением энергосистемы, у большинства абонентов появился в квартирах свет.

Группа Европейской народной партии в Европарламенте ранее призывала признать Россию страной-террористом. Президентов России и Беларуси Александра Лукашенко и Владимира Путина, по мнению евродепутатов, надо объявить военными преступниками.