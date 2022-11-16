Армия РФ воюет с мирными украинцами: Чехия признала режим Путина террористическим
Политики осудили массированные ракетные удары ВС России по энергообъектам Украины и результаты псевдореферендумов в оккупированных областях. Чешские социалисты решили отличиться и проигнорировали голосование.
Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента, состоящая из 200 депутатов) признала российский режим террористическим. Об этом говорится в резолюции, которая опубликована на сайте чешского парламента.
Политики осудили масштабные атаки российской армии на мирное население и ключевые энергетические объекты Украины. Чешские депутаты не признают результаты так называемых "референдумов" о присоединении к РФ четырех оккупированных украинских областей.
"Очевидна попытка Кремля достичь политических целей путем устрашения гражданского населения и применением террористических методов", — заявили политики.
Резолюцию поддержали 129 из 156 присутствующих депутатов. Действия оккупантов в Украине приводят к ограничениям или перебоям в подаче электроэнергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население, сказано в документе.
Парламент Чехии вспомнил про обстрелы и размещение российских воинских частей в районе Запорожской АЭС.
"Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и бездоказательные обвинения Украины в планировании применения оружия массового поражения представляют собой опасную эскалацию и угрозу общеевропейской безопасности", — заявили депутаты.
Чешские политики поддержали идею создания спецтрибунала по расследованию преступлений агрессора в Украине. Международный уголовный суд обязан наказать виновных в военных преступлениях, отметили они.
Чехия признала режим Москвы террористическим — социалисты против
Против парламентской резолюции, осуждающей режим РФ, выступили 14 депутатов от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (СПД). Представитель социалистов Йиржи Кобза недоволен финансовой и военной поддержкой Украины, пишет чешский портал iROZHLAS.
СДП вообще не хотела обсуждать этот вопрос, а лидер партии Томио Окамура давно требует, чтобы Чехия договаривалась о поставках газа напрямую с Россией, дополняет издание Idnes. Окамура критикует помощь правительства беженцам из Украины.
Депутат от Христианско-демократического союза Йиржи Горак не согласился с продолжением поддержки Украины, но сравнил действия российского режима с нацистской Германией.
Вице-спикер палаты депутатов Ольга Рихтерова напомнила о депортации украинцев, в том числе детей, в Россию, сравнив это с практикой сталинских времен.
"Владимир Путин и его руководство развязали войну, на их руках кровь тысяч мирных жителей. Практики Кремля напоминают самые темные времена сталинизма", — сказала Рихтерова.
Напомним, что 15 ноября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины. Обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.
Благодаря усилиям украинских энергетиков, которые работали всю ночь над восстановлением энергосистемы, у большинства абонентов появился в квартирах свет.
Группа Европейской народной партии в Европарламенте ранее призывала признать Россию страной-террористом. Президентов России и Беларуси Александра Лукашенко и Владимира Путина, по мнению евродепутатов, надо объявить военными преступниками.