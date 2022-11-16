Армія РФ воює з мирними українцями: Чехія визнала режим Путіна терористичним

Політики засудили масовані ракетні удари ЗС Росії по енергооб'єктах України та результати псевдореферендумів в окупованих областях. Чеські соціалісти вирішили відзначитися та проігнорували голосування.

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Палата депутатів Чехії (нижня палата парламенту з 200 депутатів) визнала російський режим терористичним. Про це йдеться в резолюції, яка опублікована на сайті чеського парламенту.

Політики засудили масштабні атаки російської армії на мирне населення та ключові енергетичні об'єкти України. Чеські депутати не визнають результатів так званих "референдумів" про приєднання до РФ чотирьох окупованих українських областей.

"Очевидна спроба Кремля досягти політичних цілей шляхом залякування цивільного населення та застосуванням терористичних методів", — заявили політики.

[ + – ] Депутати засудили масштабні атаки російської армії на мирне населення

Резолюцію підтримали 129 зі 156 присутніх депутатів. Дії окупантів в Україні призводять до обмежень чи перебоїв у подачі електроенергії, води чи тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення, сказано в документі.

Парламент Чехії згадав про обстріли та розміщення російських військових частин у районі Запорізької АЕС.

"Прямі чи непрямі погрози застосування ядерної зброї, а також помилкові та бездоказові звинувачення України в плануванні застосування зброї масового ураження є небезпечною ескалацією та загрозою загальноєвропейській безпеці", — заявили депутати.

Чеські політики підтримали ідею створення спецтрибуналу щодо розслідування злочинів агресора в Україні. Міжнародний кримінальний суд зобов'язаний покарати винних у воєнних злочинах, наголосили вони.

Чехія визнала режим Москви терористичним — соціалісти проти

Проти парламентської резолюції, яка засуджує режим РФ, виступили 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД). Представник соціалістів Їржі Кобза незадоволений фінансовою та військовою підтримкою України, пише чеський портал iROZHLAS.

СДП взагалі не хотіла обговорювати це питання, а лідер партії Томіо Окамура давно вимагає, щоб Чехія домовлялася про постачання газу безпосередньо з Росією, доповнює видання Idnes. Окамура критикує допомогу уряду біженцям із України.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Їржі Горак не погодився з продовженням підтримки України, але порівняв дії російського режиму з нацистською Німеччиною.

Віцеспікерка палати депутатів Ольга Ріхтерова нагадала про депортацію українців, зокрема дітей, у Росію, порівнявши це з практикою сталінських часів.

"Володимир Путін і його керівництво розв'язали війну, на їхніх руках кров тисяч мирних жителів. Практики Кремля нагадують найтемніші часи сталінізму", — сказала Ріхтерова.

Нагадаємо, що 15 листопада ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Обстріл став наймасштабнішим із початку повномасштабного вторгнення.

Завдяки зусиллям українських енергетиків, які працювали всю ніч над відновленням енергосистеми, у більшості абонентів з'явилося у квартирах світло.

Група Європейської народної партії в Європарламенті раніше закликала визнати Росію країною-терористом. Президентів Росії та Білорусі Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, на думку євродепутатів, треба оголосити воєнними злочинцями.