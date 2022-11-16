Більшість українців уже зі світлом після ракетної атаки Росії 15 листопада, — Зеленський
В ОП повідомили, що без електрики залишаються частина мешканців Харківської, Львівської, Волинської та інших областей.
Більшість українських абонентів, у яких внаслідок вчорашньої ракетної атаки з боку військ РФ зникла електрика, знову зі світлом — енергетики працювали всю ніч над відновленням енергосистеми країни. Про це у зверненні у середу, 16 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Після вчорашніх ракетних ударів вранці мені доповіли, що більшість абонентів підключені, у різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики, чиновники, ДСНСники — я їм дякую. Але хочу, щоб ви знали, що ви для нас не абоненти, ви для нас люди, і ми точно всіх ворогів переможемо. Потрібно трохи потерпіти", — сказав глава держави.
Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на ранок середи електропостачання повністю відновлено в таких регіонах:
- Київ;
- Київська область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область;
- Одеська область;
- Чернівецька область;
- Івано-Франківська область;
- Рівненська область.
Роботи з відновлення електропостачання продовжуються у таких областях:
- Волинська область — без електрики залишаються близько 45 тисяч споживачів;
- Житомирська область;
- Львівська область — електро- та водопостачання відновлено на 95%;
- Сумська область;
- Тернопільська область — без електрики знаходиться близько 90 тисяч споживачів;
- Харківська область — без електрики знаходиться близько 90 тисяч споживачів;
- Хмельницька область — без електрики знаходиться близько 105 тисяч споживачів.
Тимошенко попередив про можливі аварійні відключення в країні для стабілізації енергосистеми.
Нагадаємо, Росія 15 листопада випустила територією України понад 90 ракет. Більшість із них було збито українськими силами протиповітряної оборони — близько 70, проте решта потрапила по житлових будинках та об'єктах інфраструктури.
Фокус розбирався, як вчорашня ракетна атака вплине на енергетику України.