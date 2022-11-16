Більшість українців уже зі світлом після ракетної атаки Росії 15 листопада, — Зеленський

В ОП повідомили, що без електрики залишаються частина мешканців Харківської, Львівської, Волинської та інших областей.

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Більшість українських абонентів, у яких внаслідок вчорашньої ракетної атаки з боку військ РФ зникла електрика, знову зі світлом — енергетики працювали всю ніч над відновленням енергосистеми країни. Про це у зверненні у середу, 16 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Після вчорашніх ракетних ударів вранці мені доповіли, що більшість абонентів підключені, у різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики, чиновники, ДСНСники — я їм дякую. Але хочу, щоб ви знали, що ви для нас не абоненти, ви для нас люди, і ми точно всіх ворогів переможемо. Потрібно трохи потерпіти", — сказав глава держави.

Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на ранок середи електропостачання повністю відновлено в таких регіонах:

Київ;

Київська область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Одеська область;

Чернівецька область;

Івано-Франківська область;

Рівненська область.

Роботи з відновлення електропостачання продовжуються у таких областях:

Волинська область — без електрики залишаються близько 45 тисяч споживачів;

Житомирська область;

Львівська область — електро- та водопостачання відновлено на 95%;

Сумська область;

Тернопільська область — без електрики знаходиться близько 90 тисяч споживачів;

Харківська область — без електрики знаходиться близько 90 тисяч споживачів;

Хмельницька область — без електрики знаходиться близько 105 тисяч споживачів.

Тимошенко попередив про можливі аварійні відключення в країні для стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо, Росія 15 листопада випустила територією України понад 90 ракет. Більшість із них було збито українськими силами протиповітряної оборони — близько 70, проте решта потрапила по житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

Фокус розбирався, як вчорашня ракетна атака вплине на енергетику України.