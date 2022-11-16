Большинство украинцев уже со светом после ракетной атаки России 15 ноября, — Зеленский
В ОП сообщили, что без электричества остаются часть жителей Харьковской, Львовской, Волынской и других областей.
Большинство украинских абонентов, у которых в результате вчерашней ракетной атаки со стороны войск РФ пропало электричество, снова со светом — энергетики работали всю ночь над восстановлением энергосистемы страны. Об этом в обращении в среду, 16 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"После вчерашних ракетных ударов утром мне доложили, что большинство абонентов подключены, в разных регионах всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧСники — я их благодарю. Но хочу, чтобы вы знали, что вы для нас не абоненты, вы для нас люди, и мы точно всех врагов победим. Нужно немножко потерпеть", — сказал глава государства.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на утро среды электроснабжение полностью восстановлено в таких регионах:
- Киев;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Одесская область;
- Черновицкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Ровенская область.
Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в следующих областях:
- Волынская область — без электричества остаются около 45 тысяч потребителей;
- Житомирская область;
- Львовская область — электро- и водоснабжение восстановлены на 95%;
- Сумская область;
- Тернопольская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;
- Харьковская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;
- Хмельницкая область — без электричества находится около 105 тысяч потребителей.
Тимошенко предупредил о возможных аварийных отключениях в стране для стабилизации энергосистемы.
Напомним, Россия 15 ноября выпустила по территории Украины более 90 ракет. Большинство из них было сбито украинскими силами противовоздушной обороны — около 70, однако остальные попали по жилым домам и объектам инфраструктуры.
Фокус разбирался, как вчерашняя ракетная атака повлияет на энергетику Украины.