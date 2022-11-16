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Украина Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ Массированный обстрел городов Украины 15 ноября

Большинство украинцев уже со светом после ракетной атаки России 15 ноября, — Зеленский

Многоэтажка, дом со светом, дом с электричеством, свет в доме
Фото: Flickr | Зеленский сообщил о возвращении электроэнергии в дома украинцев после ракетного удара РФ

В ОП сообщили, что без электричества остаются часть жителей Харьковской, Львовской, Волынской и других областей.

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Большинство украинских абонентов, у которых в результате вчерашней ракетной атаки со стороны войск РФ пропало электричество, снова со светом — энергетики работали всю ночь над восстановлением энергосистемы страны. Об этом в обращении в среду, 16 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"После вчерашних ракетных ударов утром мне доложили, что большинство абонентов подключены, в разных регионах всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧСники — я их благодарю. Но хочу, чтобы вы знали, что вы для нас не абоненты, вы для нас люди, и мы точно всех врагов победим. Нужно немножко потерпеть", — сказал глава государства.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на утро среды электроснабжение полностью восстановлено в таких регионах:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Одесская область;
  • Черновицкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Ровенская область.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в следующих областях:

  • Волынская область — без электричества остаются около 45 тысяч потребителей;
  • Житомирская область;
  • Львовская область — электро- и водоснабжение восстановлены на 95%;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;
  • Харьковская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;
  • Хмельницкая область — без электричества находится около 105 тысяч потребителей.

Тимошенко предупредил о возможных аварийных отключениях в стране для стабилизации энергосистемы.

Напомним, Россия 15 ноября выпустила по территории Украины более 90 ракет. Большинство из них было сбито украинскими силами противовоздушной обороны — около 70, однако остальные попали по жилым домам и объектам инфраструктуры.

Фокус разбирался, как вчерашняя ракетная атака повлияет на энергетику Украины.