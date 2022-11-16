Большинство украинцев уже со светом после ракетной атаки России 15 ноября, — Зеленский

В ОП сообщили, что без электричества остаются часть жителей Харьковской, Львовской, Волынской и других областей.

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Большинство украинских абонентов, у которых в результате вчерашней ракетной атаки со стороны войск РФ пропало электричество, снова со светом — энергетики работали всю ночь над восстановлением энергосистемы страны. Об этом в обращении в среду, 16 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"После вчерашних ракетных ударов утром мне доложили, что большинство абонентов подключены, в разных регионах всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧСники — я их благодарю. Но хочу, чтобы вы знали, что вы для нас не абоненты, вы для нас люди, и мы точно всех врагов победим. Нужно немножко потерпеть", — сказал глава государства.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на утро среды электроснабжение полностью восстановлено в таких регионах:

Киев;

Киевская область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Одесская область;

Черновицкая область;

Ивано-Франковская область;

Ровенская область.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в следующих областях:

Волынская область — без электричества остаются около 45 тысяч потребителей;

Житомирская область;

Львовская область — электро- и водоснабжение восстановлены на 95%;

Сумская область;

Тернопольская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;

Харьковская область — без электричества находится около 90 тысяч потребителей;

Хмельницкая область — без электричества находится около 105 тысяч потребителей.

Тимошенко предупредил о возможных аварийных отключениях в стране для стабилизации энергосистемы.

Напомним, Россия 15 ноября выпустила по территории Украины более 90 ракет. Большинство из них было сбито украинскими силами противовоздушной обороны — около 70, однако остальные попали по жилым домам и объектам инфраструктуры.

Фокус разбирался, как вчерашняя ракетная атака повлияет на энергетику Украины.