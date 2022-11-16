Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой

Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру не прекращаются, а это означает все новые повреждения подстанций и высоковольтных линий. Что происходит с электросетями Украины и при каких условиях в домах снова будет светло.

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Российская армия 15 ноября вновь совершила акт ракетного террора – всего по разным регионам Украины было выпущено, согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, 90 ракет, 73 из которых удалось сбить. Однако, несмотря на огромные успехи украинской армии, часть ракет россиян поразила цели, в основном, речь идет об объектах энергетической инфраструктуры, которые в течение последнего месяца находятся под пристальным вниманием страны-агрессора.

Как сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в результате обстрела 15 ноября зафиксированы попадания в 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных областях Украины. Из-за этого оператору "Укрэнерго" пришлось в срочном порядке вводить аварийные отключения. Они коснулись многих регионов страны — Киева, Киевской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской и других областей.

"Рашисты снова пытаются выключить свет в стране. В ходе новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Атака продолжается, мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений, есть "прилеты" в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей. В Киеве введены специальные графики аварийных отключений", — прокомментировали 15 ноября в компании "Укрэнерго".

Аварии, как следствие ударов. Почему в домах украинцев отключают свет

Линии электропередач, подстанции и трансформаторы – это то оборудование, что необходимо для обеспечения передачи (или транспортировки) электроэнергии от генерации (производителя) к потребителям – домам украинцев и промышленным, бизнес-объектам. После начавшихся в октябре ракетных обстрелов россиян именно по энергоинфраструктуре страны некоторые эксперты отмечали, что в планировании таких атак явно принимают участие российские энергетики.

"Мы уверены, что цели для российских военных помогали выбирать российские энергетики. Подстанции "Укрэнерго" – это комплексные высоковольтные объекты площадью от 6 до 40 га. Надо быть специалистом, инженером, чтобы знать, куда ударить, чтобы нанести максимальный ущерб", — отметил в недавнем интервью thepage член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

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После того, как происходит попадание ракеты в подстанцию или высоковольтную линию, в системе транспортировки электроэнергии возникает дефицит мощности. В таком случае оператор "Укрэнерго" отключает участки, к которым пропустить необходимый объем не получится из-за явного дефицита, к которому привели повреждения какого-либо объекта. Уточним еще раз: речь не о дефиците производства электроэнергии, а о дефиците пропускной способности электрических сетей.

"У нас сейчас есть электроэнергия, но доставить ее потребителям из-за повреждений подстанций и линий электропередач сложно – поставки по резервным линиям идут, а эти линии рассчитаны на меньшие объемы электроэнергии. Поэтому отключения. Импорт электроэнергии в страну поступать может, но он не сделает погоды, он будет поступать неравномерно. Сейчас дефицит в системе есть порядка 1-1,5 ГВт", — говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. О дефиците в размере 1-1,5 ГВт недавно сообщил и исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

[ + – ] Россияне бьют по подстанциям и сетям, чтобы произведенная электроэнергия не могла быть доставлена потребителям Фото: УНИАН

Эксперты, опрошенные Фокусом, отмечают, что отключения потребителей от электроэнергии не прекратятся, пока не будет восстановлена полная мощность поврежденных подстанций, трансформаторов, линий, и пока не будет завершен полноценный ремонт всех поврежденных ракетами объектов. Однако, увы, при регулярных новых атаках россиян на энергосистему страны (а как показал вчерашний день – 15 ноября и 90 ракет – обстрелы не заканчиваются) нет возможности привести в рабочее состояние все то, что было выведено из строя ранее. Уже были случаи повторных ударов туда, где ранее повреждения успешно ликвидировали. Некоторые объекты нет возможности быстро отремонтировать, так как еще не доставлено нужное оборудование.

"Разрушены транспортные пути – сети. Даже если сегодня атаки закончились бы, то месяц необходим на возобновление нормальной транспортировки электроэнергии. Более-менее нормальный. Но в некоторых регионах и через месяц будут отключения потребителей. Повреждения — очень существенные, часть оборудования, которое уничтожено, требует месяцы на изготовление, его нужно найти и стоит оно десятки миллионов долларов, так что это непростая история", — рассказал Фокусу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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В такой ситуации энергетики совершают оперативный ремонт там, где это возможно – есть нужное оборудование, однако с каждым новым повреждением растет потребность в экономии электроэнергии. Обеспечить такую экономию максимально быстро и эффективно могут лишь отключения потребителей. Поэтому, по словам экспертов, отключения будут продолжаться.

Даже если сегодня атаки на энергообъекты вдруг закончились бы, то месяц необходим на возобновление нормальной транспортировки электроэнергии.

Особенно длительными отключения могут быть в центральной и восточной Украине – регионах с наибольшим количеством поврежденных вследствие ударов ВС РФ подстанций и трансформаторов. В том числе, длительными могут быть отключения в столице Украины, особенно в районах с высоким уровнем энергопотребления – это густонаселенные районы левобережного Киева (Дарницкий, Деснянский, Днепровский).

"Отключения – экономия, отключения ведут к экономии, это метод, который гарантирует снижение потребления. Они отключают там, где необходимо сбалансировать нагрузку энергосистемы, чтоб не была чрезмерная нагрузка на трансформаторы, в больших районах чаще нужно сократить дисбаланс, чрезмерно заселенные районы перегружают сеть, потому их отключают", — отметил Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

[ + – ] "Укрэнерго" опубликовало фото высоковольтной сети после попадания российской ракеты 15 ноября Фото: Укрэнерго

По данным "Укрэнерго", после обстрелов 15 ноября наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах.

"Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны. Энергетики сразу же приступили к возобновлению питания потребителей и поврежденных сетей и электростанций", — сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он объяснил: следующие несколько дней будут тяжелыми — приближается похолодание, потребление электроэнергии будет расти, соответственно, вырастет и нагрузка на сети.

Зима близко. Что будет с отключениями электроэнергии зимой

Приятных прогнозов на зиму эксперты стараются избегать. Уже крайне редко встречаются высказывания о том, что через пару-тройку недель "все отремонтируют". Пребывая под прицелом российских ракет, энергокомпании делают максимум возможного, чтобы спасти энергоинфраструктуру и обеспечить население хотя бы периодически поставками электроэнергии. К сожалению, новые удары российских террористов по подстанциям и трансформаторам в Киевской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и других областях – более чем вероятны. Кроме того, при минусе за окном потребление электроэнергии растет, что дополнительно влияет на сети. Поэтому от зимы все ждут лишь очередных проблем и, как следствие, длительных отключений потребителей.

[ + – ] Энергетики в режиме 24/7 ремонтируют повреждения, ликвидируют последствия ракетных ударов Фото: УНИАН

"Если вы сможете предвидеть график атак с точными местами попаданий, я точно смогу ответить, что нас ждет зимой. Предвидеть, что 15 ноября будет атака из 100 ракет, не мог никто. Предусмотреть, куда попадут ракеты и какие повреждения будут, никто не мог. Мы и сейчас не имеем точных данных о результатах этой атаки. Сказать точно, что будет зимой, не сможет никто", — говорит Александр Харченко.

Из-за угрозы новых обстрелов и, как следствие, высоких рисков для миллионов украинцев лишиться зимой не только света, но и тепла с водой, начали появляться заявления об эвакуации. В частности, эвакуации из Киева. Правда, эксперты скептически оценивают такие намерения местных властей.

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"Они (местные власти Киева, — Фокус) рассматривают один из сценариев – эвакуация, но как три миллиона вывезти, мне сложно представить", — отмечает Денис Саква. А, по мнению Александра Харченко, ни о какой эвакуации вообще не может быть и речи, так как по всей стране сети серьезно повреждены, то есть, места, где три миллиона киевлян получат свет и тепло, можно в таких обстоятельствах и не найти.

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"Эвакуация куда? Сеть повреждена и на западной, и на восточной Украине. Самые крупные повреждения — в прифронтовых районах, там действительно людям нужно выезжать. Херсон, освобожденные части Харьковщины, Бахмут – там все уничтожено, нет электросетей, мы там строим их заново. Когда говорят про Киев, звучит, как паника и абсурд. Я не вижу смысла такой эвакуации – не поврежденных высоковольтных сетей в Украине нет", — говорит Александр Харченко. Он напоминает: первая волна ракетных атак в октябре повредила сети на Западе, которые энергетики уже успели восстановить, и в некоторых западных регионах меньше отключений. Киев и область, по словам эксперта, являются сегодня регионами, где наиболее сильно пострадала от обстрелов энергетическая инфраструктура. А, значит, длительных отключений электроэнергии не избежать – ни сегодня, ни в декабре-январе.

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При самых оптимистических сценариях, когда Украине удастся максимально эффективно отбивать новые ракетные атаки на подстанции и ЛЭПы, веерные отключения могут длиться 4-6 часов в сутки, а в некоторых регионах страны даже 2-3 часа в сутки. Если же россияне будут продолжать обстреливать те объекты, что будут отремонтированы в ближайшие две недели, то отключения в декабре с большой долей вероятности могут достигать 8-12 часов в сутки, а иногда и дольше – зависит от региона, уровня нагрузки на сети и состояния, в котором пребывает энергоинфраструктура в конкретной местности. К моменту окончания подготовки этого материала у автора этой статьи 15 ноября не было электроэнергии 12 часов…

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"Центральный регион, Киевский, там были повреждения в результате второй, третьей и теперь уже четвертой волны ракетных обстрелов, и в этом регионе более повреждены сети сейчас, времени на возобновление не было, работы много, нужно готовить людей, что отключения будут, и они будут многочасовые, и придется отключать даже насосы водоканалов, такое возможно. Люди должны понимать, что во время террористических атак московского правительства они должны выживать, а не рассчитывать на зону комфорта", — отметил Александр Харченко.