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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Быть онлайн. Как обустроить автономный интернет во время веерных отключений

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Фото: Pexels | Веерные отключения от электроэнергии становятся причиной отсутствия интернета — как проводного, так и мобильного

Из-за продолжающихся ракетных обстрелов нынешней осенью украинцы столкнулись с постоянными экстренными отключениями от электроэнергии городов и сел. Фокус выяснил, что такое автономный интернет и какое оборудование может помочь лишенным света обеспечить интернет-соединение.

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Война в Украине и продолжение атак вооруженных сил РФ на энергетическую инфраструктуру Украины – причина постоянных веерных и экстренных отключений от поставок электроэнергии целых населенных пунктов и областей. В этой ситуации мирные граждане сталкиваются не только с невозможностью использовать привычную электроплиту или кофеварку, но и оказываются в информационном вакууме из-за отсутствия связи — беспроводного интернета. Также это не позволяет полноценно работать.

"Когда пропадает свет, у нас сразу пропадает интернет, и это понятно – роутер ведь работает от электропитания, хотя уже и заказал дополнительное оборудование, чтобы питать роутер во время отключений. Но и с мобильным интернетом через некоторое время после пропажи света начинаются проблемы – видимо, очень много желающих использовать мобильный интернет влияют на его качество, ну, или ближайшие вышки операторов обесточены, а потому "ложится" и мобильная связь с интернетом", — говорит киевлянин Валерий Охрименко.

Сила провайдера. Как работает проводной интернет во время веерных отключений

Украинские интернет-провайдеры используют технологию передачи интернет-сигнала с помощью оптоволокна. Эта технология уже давно зарекомендовала себя, как эффективная при передаче больших объемов информации. Однако при проведении интернета в многоквартирный дом очень часто используется не разводка оптоволоконного кабеля во все подключенные провайдером квартиры пользователей: в доме устанавливается оборудование провайдера, так называемый центральный маршрутизатор, центр, от которого далее идет разводка кабелей для домашних роутеров. Такой центр обычно расположен на чердаке или на крыше дома, и его работа напрямую связана с электропитанием.

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Поэтому, если провайдер не обеспечил свой центр резервным питанием, при отключении многоэтажки от электроэнергии у пользователей не будет возможности получать интернет даже при условии обеспечения резервным питанием домашнего маршрутизатора (Wi-Fi роутера).

Фокус провел опрос жителей 25-этажки на Левом берегу Киева, чтобы получить ответ, как работает интернет при веерных отключениях.

"У нас пропадает интернет. А вот у соседей есть сигнал, но у них – другой провайдер", — рассказала Алина Савченко, которая живет в упомянутой многоэтажке. "У нас по 3-4,5 часа не было электроэнергии на прошлой неделе, но роутер работал, и интернет у нас не пропадал", — отмечает Руслана Полищук, которая также проживает в этом доме.

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Есть интернет в квартире или нет, зависит от провайдера - использует ли он резервное питание для своего оборудования
Фото: Pexels

Сигнал от центрального маршрутизатора в многоэтажке может оставаться только в том случае, если оборудование провайдера имеет резервное питание: исчезает центральное электропитание, но начинает работу аккумуляторное. Но есть важный момент: таких аккумуляторов может хватить только на 3-6 часов, далее их необходимо снова зарядить. Это может сделать сама компания, если позаботится о дополнительной зарядке аккумуляторов, например, подключит генератор.

"После восстановления центрального электроснабжения аккумуляторы на оборудовании провайдера зарядятся автоматически сами. Но вот в чем вопрос: полностью они зарядятся в течение 10 часов. Если же через 5 часов снова вырубят электроэнергию, то аккумуляторы будут заряжены на 50%, а значит, их заряда хватит на 1,5-3 часа работы оборудования", — рассказал телеком-эксперт Андрей Кириченко.

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Так или иначе, не лишним будет поинтересоваться у своего провайдера, какие резервные источники используются (если используются вообще). В случае, если провайдер обеспечил резервное питание своего центра, следует позаботиться об автономном интернете уже внутри квартиры. Для этого нужно установить источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей, который, в свою очередь, и будет питать роутер в периоды веерных отключений от электроэнергии.

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"Не все бесперебойники подходят для таких целей, как питание для домашнего маршрутизатора. Нужно рассматривать специфическое оборудование, например, бесперебойники, что используются в системах безопасности, там возможно установить аккумулятор, и тогда роутер сможет работать 4-6 часов", — объяснил Андрей Кириченко. По его словам, например, модель Full Energy BBG-124/4 (примерная стоимость 1,3 тыс грн) можно оборудовать аккумуляторной батареей 7 Ач, которой хватит на 6 часов работы домашнего Wi-Fi роутера. Такой аккумулятор обойдется в сумму порядка 700-1000 гривен.

Достать сигнал. Как поймать мобильный интернет при отключениях от электроэнергии

Простые мобильные роутеры для дома – оборудование, что работает не от проводного элеткропитания, а от съемных аккумуляторов. То есть, это беспроводной интернет. Например, в продаже есть мобильный роутер Xiaomi F490 4G LTE Global с аккумуляторной батареей емкостью 2300 мА/ч. Цена устройства – 2,5 тыс грн. Модель другого производителя — Huawei E5577s-321 — стоит около 4,5 тыс грн и обладает аккумулятором емкостью 3000 мА/ч. Мобильный роутер – это устройство, которое работает от сим-карты мобильного оператора, раздавая сигнал на подключенные устройства внутри дома. Они достаточно удобны, так как можно переносить их из комнаты в кухню вместе с ноутбуком, получая интернет-сигнал.

Но есть важная деталь: раздача сигнала будет идти только если не будет проблем с вышками интернет-операторов.

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Часто, когда эксперты говорят об автономном интернете, речь идет о GSM-роутерах с подключением специальной антенны, смысл которой – усиление сигнала от оператора мобильной связи.

При отключениях от электроэнергии населенных пунктов вышки операторов могут быть либо на резервном питании, либо вообще без него. И если питания на вышках нет, то и сигнала не будет. В таком случае придется дополнительно воспользоваться оборудованием для усиления сигнала мобильной связи.

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Довольно простое и бюджетное решение для усиления сигнала мобильной связи - роутер с антенной-стрелой
Фото: 3g-internet-svit.com.ua

Например, усилить сигнал может роутер с антенной. Комплект 4G LTE Wi-Fi роутер Olax U90H-E + антенна 3G/4G LTE Стрела Aspor 1700-2700 МГц 21 дБ стоит около 2,5 тыс грн.

Схема использования такой системы довольно проста:

  • в роутер нужно разместить сим-карту мобильного оператора
  • разместить роутер рядом с ноутбуком или смартфоном, или же можно вообще подключить его через USB к ноутбуку или планшету
  • антенну-стрелу, которая должна усилить сигнал оператора, разместить за окном как можно выше

Как правило, такие системы используются в частном секторе, за городом, на дачах. Но в многоквартирных домах тоже можно. Хотя эксперты говорят, что при перегруженности базовой станции получить устойчивое интернет-соединение все равно сложно.

"Если одновременно тысячи пользователей пытаются получить мобильный интернет, то даже специальные усилители сигнала не помогут – интернет если и будет, то лишь временами и низкого качества", — отмечает Андрей Кириченко.

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Вышки мобильных операторов также страдают от обстрелов со стороны РФ. Нет работающей вышки - нет мобильного интернета
Фото: facebook.com/VFUkraine

Для более эффективного усиления сигнала от вышки мобильной связи эксперты рекомендуют обзавестись комплектом с антеннами, который работает несколько иначе, чем описанная выше схема с роутером и антенной-стрелой.

"Есть специальные устройства, которые называются "репитер". Это — двухсторонний усилитель сигнала как от ближайшей вышки до телефона, так и обратно от телефона к вышке", — объяснил Андрей Кириченко.

Набор для усиления сигнала состоит из внутренней антенны (размещается в квартире или в доме, можно и в бомбоубежище), а также внешней антенны, которую нужно разместить как можно выше – лучше, на последнем этаже многоэтажки (на крыше частного дома). "Однако важно помнить, что репитер работает от электропитания – от розетки", — говорит эксперт по интернет-оборудованию Владислав Рясной.

Никто не может гарантировать, использование какого именно оборудования позволит пользователям получить качественное интернет-соединение. Многое зависит все же от ближайшей вышки оператора и ее работы

Это значит, что нужно позаботиться о дополнительном питании через тот же бесперебойник с аккумулятором, о котором было уже написано. Иначе в случае веерных отключений работа усилителя сигнала невозможна.

Подключить питание. Чем помогут зарядные станции для квартиры и дома

Аккумуляторы, на которых работают мобильные роутеры, а также батареи, что установлены в бесперебойниках, требуют периодической зарядки. Если электроэнергии нет длительный период, например, 8-12 часов, аккумуляторы полностью разрядятся. В случае долгого отсутствия электроэнергии (а в октябре в некоторых населенных пунктах отключения достигали 10-14 часов в сутки) зарядить аккумуляторы можно с помощью специальных зарядных станций.

Цена бюджетных станций стартует от 12-13 тыс грн, а вот крутые новейшие разработки, способные не просто зарядить ноутбук и бесперебойник, но и питать большую часть электроприборов в квартире, включая холодильник, обойдутся в сумму выше 80 тыс грн. Есть в продаже и станции стоимостью 200 тыс грн.

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Простая зарядная станция может быть полезна для периодической зарядки ноутбуков, телефонов, бесперебойника
Фото: secur.ua

Довольно простая и бюджетная мобильная зарядная станция – это, например, модель Kseon-168, 620W, 168000МА. Устройство может одновременно заряжать 4 прибора, как утверждает производитель, заряда станции хватит, чтобы обеспечить 10 зарядов ноутбука, 56 зарядов смартфона, или же 2,5 часа работы телевизора.

"Зарядные станции – установленные аккумуляторы большой емкости, станцию ​​можно заряжать с помощью обычной розетки 220 В, автомобиля или с помощью солнечной панели. Емкость аккумуляторов в этих станциях от 240 Вт*ч до 2160 Вт*ч в зависимости от цены (в среднем установленные аккумуляторы на рабочих ноутбуках имеют емкость 100 Вт*ч). Производители: EcoFlow Delta 2, Jackery Explorer 1000EU и другие. При выборе зарядной станции обратите внимание на характеристику выходной мощности переменного тока, чтобы правильно рассчитать количество одновременно подключенных устройств к ней. То есть, если выходная мощность станции 1800W (Вт), а блок питания вашего ноутбука 87W, то 1800/87=20 одновременно подключенных ноутбуков с блоком питания на 87W", — пишет Владимир Баландюх, системный администратор StartupSoft.

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От двух тысяч долларов стартует цена станции, что способна несколько часов питать большинство электроприборов в доме
Фото: ecoflowukraine.com

По словам Андрея Кириченко, в недорогих бесперебойниках установлены свинцово-кислотные батареи, а вот в зарядных станциях – литиевые. Отсюда разница: для зарядки первого устройства понадобится 10 часов, а чтобы зарядить станцию – полтора-два часа", — объяснил Андрей Кириченко.

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Зарядная стация EcoFlow DELTA Max 1600 уже способна не просто зарядить пару ноутбуков и смартфонов, но и обеспечить питанием многие домашние электроприборы. Заряжается станция в течение 1,6 часов (от розетки) или за 3-5 часов (от солнечных панелей Ecoflow Solar Panel 400 Вт х2). Стоит такая станция около 90 тыс грн.