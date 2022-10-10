Ракеты не помогут: в Украине практически невозможно вырубить Интернет и мобильную связь

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На всякий случай напомню, что в Украине практически невозможно вырубить Интернет и мобильную связь. Mission impossible.

Интернет-сервис-провайдеры имеют "горизонтальную" структуру, у них нет "ключевых точек", которые могут обрушить всю систему. Это как стрелять по пчелиному рою: пару пчел убьешь, но весь рой будет гибко маневрировать и останется невредимым.

Сотовые узлы операторов мобильной связи расположены довольно густо и выведение из строя одной-двух "сот" — разве что немного уменьшит качество связи или несущественно возрастет нагрузка на уцелевшие узлы.

Обстрелы и повреждения инфраструктуры в феврале-марте были значительно более мощными в некоторых регионах, но на большинстве территории Украины стабильно работали и Интернет, и сотовая связь. В регионах, где россияне физически взорвали коммуникационные узлы или перебили кабели, или сетевую инфраструктуру, связь работала нестабильно, но работала.

Поврежденные коммуникации восстанавливали в течение суток после освобождения от оккупантов.

За 8 месяцев открытой войны отечественные связисты приобрели такой опыт, которого нет ни у кого в Мире. Ни у кого, совершенно. Об их трудовом и гражданском героизме еще напишут книги, снимут фильмы и сериалы.

И этот опыт прямо сейчас применяется на практике, без праздников и выходных. Провайдеры и операторы связи работают круглые сутки.

Террористы постоянно где-то взрывают, ломают, воруют, выводят из строя. Наши связисты постоянно все чинят, меняют, пускают по запасным каналам, активно взаимодействуют с коллегами.

Поэтому если у кого-то сейчас на подконтрольной Украине территории отсутствует мобильная связь или доступ в Интернет – это очень временно.

Скоро все восстановится, не нужно волноваться.

Будет электричество – будет и связь. После отключения электропитания телекомовскому оборудованию требуется некоторое время на перезагрузку и корректировку настроек сетей. А наши энергетики тоже пашут, не успевая вытирать пот со лба.

Сейчас тоталитарная орда просто пытается нас запугать. Но если этого не удалось сделать в конце февраля, когда большинство страны застали врасплох, то с чего бы это удалось сейчас, после стольких долгих месяцев непрерывных обстрелов всей страны?

Мы ведь уже психологически закалены как булатная сталь, верно? Хоть бей, хоть гни – нервы, как канаты.

Потому что за нами правда и справедливость.

Потому мы обязательно победим.

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