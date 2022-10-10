Ракети не допоможуть: в Україні практично неможливо вирубити Інтернет та мобільний зв'язок

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Про всяк випадок нагадаю, що в Україні практично неможливо вирубити Інтернет та мобільний зв’язок. Mission impossible.

Інтернет-сервіс-провайдери мають "горизонтальну" структуру, у них немає "ключових точок", які можуть обвалити всю систему. Це як стріляти по бджолиному рою: пару бджіл вб’єш, але весь рій буде гнучко маневрували та залишиться неушкодженим.

Стільникові вузли операторів мобільного зв’язку розташовані доволі густо і виведення з ладу однієї-двох "сот" — хіба що трохи зменшить якість зв’язку або несуттєво зросте навантаження на вцілілі вузли.

Обстріли та пошкодження інфраструктури у лютому-березні були значно потужнішими у деяких регіонах, але на більшості території України стабільно працювали й Інтернет, і стільниковий зв’язок. У регіонах, де росіяни фізично підірвали комунікаційні вузли або перебили кабелі, чи мережеву інфраструктуру, – зв’язок працював нестабільно, але працював.

Пошкоджені комунікації відновлювали протягом доби після звільнення від окупантів.

За 8 місяців відкритої війни вітчизняні зв’язківці набули такого досвіду, якого немає ні в кого у Світі. Ні в кого, абсолютно. Про їхній трудовий та громадянський героїзм ще напишуть книжки, знімуть фільми та серіали.

І цей досвід просто зараз застосовується на практиці, без свят та вихідних. Провайдери та оператори зв’язку працюють цілодобово.

Терористи постійно десь шось підривають, ламають, крадуть, виводять з ладу. Наші зв’язківці постійно то все лагодять, міняють, пускають по запасним каналам, активно взаємодіють з колегами.

Тому якщо десь у когось зараз на підконтрольній Україні території відсутній мобільний зв’язок чи доступ до Інтернету – це дуже тимчасово.

Скоро все відновиться, не треба хвилюватися.

Буде електрика – буде й зв’язок. Після відключення електроживлення телекомівському обладнанню потрібен деякий час на перезавантаження та корегування налаштувань мереж. А наші енергетики також пашуть, не встигаючи піт з чола витирати.

Зараз же тоталітарна орда просто намагається нас залякати. Але якщо цього не вдалося зробити у кінці лютого, коли більшість країни заскочили зненацька, то чому б це вдалося зараз, після стількох довгих місяців безперервних обстрілів всієї країни?

Ми ж вже психологічно загартовані як булатна сталь, авжеж? Хоч бий, хоч гни – нерви, як канати.

Бо ж за нами правда і справедливість.

Тому ми обов’язково переможемо.

Джерело