Бути онлайн. Як облаштувати автономний інтернет під час віялових відключень

Через тривалі ракетні обстріли восени українці зіткнулися з постійними екстреними відключеннями від електроенергії міст і сіл. Фокус з'ясував, що таке автономний інтернет та яке обладнання може допомогти позбавленим світла забезпечити інтернет-з'єднання.

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Війна в Україні та продовження атак збройних сил РФ на енергетичну інфраструктуру України — причина постійних віялових та екстрених відключень від постачання електроенергії цілих населених пунктів та областей. У цій ситуації мирні громадяни стикаються не лише з неможливістю використовувати звичну електроплиту чи кавоварку, а й опиняються в інформаційному вакуумі через відсутність зв'язку бездротового інтернету. Також це не дозволяє повноцінно працювати.

"Коли пропадає світло, у нас відразу пропадає інтернет, і це зрозуміло — адже роутер працює від електроживлення, хоча вже й замовив додаткове обладнання, щоб живити роутер під час відключень. Але і з мобільним інтернетом через деякий час після зникнення світла починаються проблеми — мабуть, дуже багато охочих використовувати мобільний інтернет впливають на його якість, ну, або найближчі вежі операторів знеструмлені, а тому "лягає" й мобільний зв'язок з інтернетом", — каже киянин Валерій Охріменко.

Сила провайдера. Як працює дротовий інтернет під час віялових відключень

Українські інтернет-провайдери використовують технологію передачі інтернет-сигналу за допомогою оптоволокна. Ця технологія вже давно зарекомендувала себе як ефективна під час передавання великих обсягів інформації. Однак під час проведення інтернету в багатоквартирний будинок часто використовується не розведення оптоволоконного кабелю у всі підключені провайдером квартири користувачів: в будинку встановлюється обладнання провайдера, так званий центральний маршрутизатор, центр, від якого далі йде розведення кабелів для домашніх роутерів. Такий центр зазвичай розташований на горищі або даху будинку, і його робота безпосередньо пов'язана з електроживленням.

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Тому, якщо провайдер не забезпечив свій центр резервним живленням, в разі відключення багатоповерхівки від електроенергії користувачі не матимуть можливості отримувати інтернет навіть за умови забезпечення резервним живленням домашнього маршрутизатора (Wi-Fi роутера).

Фокус провів опитування мешканців 25-поверхівки на Лівому березі Києва, щоб отримати відповідь, як працює інтернет під час віялових відключень.

"У нас пропадає інтернет. А ось у сусідів є сигнал, але у них — інший провайдер", — розповіла Аліна Савченко, яка мешкає у згаданій багатоповерхівці. "У нас по 3-4,5 години не було електроенергії минулого тижня, але роутер працював, та інтернет у нас не пропадав", — зазначає Руслана Поліщук, яка також проживає у цьому будинку.

[ + – ] Чи є інтернет у квартирі чи ні, залежить від провайдера — чи використовує він резервне живлення для свого обладнання Фото: Pexels

Сигнал від центрального маршрутизатора в багатоповерхівці може залишатися тільки в тому випадку, якщо обладнання провайдера має резервне живлення: зникає центральне електроживлення, але акумуляторне починає роботу. Але є важливий момент: таких акумуляторів може вистачити лише на 3-6 годин, далі їх потрібно знову зарядити. Це може зробити сама компанія, якщо подбає про додаткове заряджання акумуляторів, наприклад, під'єднає генератор.

"Після відновлення центрального електропостачання акумулятори на устаткуванні провайдера зарядяться автоматично самі. Але ось у чому питання: повністю вони зарядяться протягом 10 годин. Якщо ж за 5 годин знову вирубають електроенергію, то акумулятори будуть заряджені на 50%, а значить, їх заряду вистачить на 1,5-3 години роботи обладнання", — розповів телеком-експерт Андрій Кириченко.

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Хай там як, не зайвим буде поцікавитися у свого провайдера, які використовуються резервні джерела (якщо використовуються взагалі). Якщо провайдер забезпечив резервне живлення свого центру, слід подбати про автономний інтернет вже всередині квартири. Для цього потрібно встановити джерело безперебійного живлення з акумуляторною батареєю, яке, зі свого боку, і живитиме роутер у періоди віялових відключень від електроенергії.

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"Не всі безперебійники підходять для таких цілей як живлення для домашнього маршрутизатора. Потрібно розглядати специфічне обладнання, наприклад, безперебійники, що використовуються в системах безпеки, там можливо встановити акумулятор, і тоді роутер зможе працювати 4-6 годин", — пояснив Андрій Кириченко. За його словами, наприклад, модель Full Energy BBG-124/4 (приблизна вартість 1,3 тис. грн) можна обладнати акумуляторною батареєю 7 Ач, якої вистачить на 6 годин роботи домашнього Wi-Fi роутера. Такий акумулятор коштуватиме близько 700-1000 гривень.

Дістати сигнал. Як упіймати мобільний інтернет під час відключень від електроенергії

Прості мобільні роутери для дому — обладнання, що працює не від дротового електроживлення, а від знімних акумуляторів. Тобто це бездротовий інтернет. Наприклад, у продажу є мобільний роутер Xiaomi F490 4G LTE Global з акумуляторною батареєю місткістю 2300 мА/год. Ціна пристрою — 2,5 тис. грн. Модель іншого виробника — Huawei E5577s-321 — коштує близько 4,5 тис. грн і має акумулятор місткістю 3000 мА/год. Мобільний роутер — це пристрій, який працює від сім-карти мобільного оператора, роздаючи сигнал на підключені пристрої всередині будинку. Вони досить зручні, тому що можна переносити їх із кімнати на кухню разом із ноутбуком, отримуючи інтернет-сигнал.

Але є важлива деталь: роздача сигналу йтиме лише якщо не буде проблем із вежами інтернет-операторів.

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Часто, коли експерти говорять про автономний інтернет, йдеться про GSM-роутери з підключенням спеціальної антени, сенс якої посилення сигналу від оператора мобільного зв'язку.

У разі відключень від електроенергії населених пунктів вежі операторів можуть бути або на резервному живленні, або взагалі без нього. І якщо живлення на вежах немає, то й сигналу не буде. У такому разі доведеться додатково скористатися обладнанням для посилення сигналу мобільного зв'язку.

[ + – ] Досить просте та бюджетне рішення для посилення сигналу мобільного зв'язку — роутер з антеною-стрілою Фото: 3g-internet-svit.com.ua

Наприклад, посилити сигнал може роутер з антеною. Комплект 4G LTE Wi-Fi роутер Olax U90H-E + антена 3G/4G LTE Стріла Aspor 1700-2700 МГц 21 дБ коштує близько 2,5 тис. грн.

Схема використання такої системи досить проста:

у роутер потрібно розмістити сім-карту мобільного оператора

розмістити роутер поруч із ноутбуком або смартфоном, або ж можна взагалі під'єднати його через USB до ноутбука або планшета

антену-стрілу, яка має посилити сигнал оператора, розмістити за вікном якнайвище

Як правило, такі системи використовуються у приватному секторі, за містом, на дачах. Але в багатоквартирних будинках також можна. Хоча експерти кажуть, що за перевантаженості базової станції отримати стійке інтернет-з'єднання все одно складно.

"Якщо одночасно тисячі користувачів намагаються отримати мобільний інтернет, то навіть спеціальні підсилювачі сигналу не допоможуть — інтернет якщо й буде, то лише часом і низької якості", — зазначає Андрій Кириченко.

[ + – ] Вежі мобільних операторів також страждають від обстрілу з боку РФ. Немає робочої вежі — немає мобільного інтернету Фото: facebook.com/VFUkraine

Для ефективнішого посилення сигналу від вежі мобільного зв'язку експерти рекомендують придбати комплект з антенами, який працює дещо інакше, ніж описана вище схема з роутером і антеною-стрілою.

"Є спеціальні пристрої, які називаються "репітер". Це двосторонній підсилювач сигналу як від найближчої вежі до телефону, так і назад від телефону до вежі", — пояснив Андрій Кириченко.

Набір для посилення сигналу складається з внутрішньої антени (розташовується в квартирі або в будинку, можна і в бомбосховищі), а також зовнішньої антени, яку потрібно розмістити якомога вище — краще, на останньому поверсі багатоповерхівки (на даху приватного будинку). "Однак важливо пам'ятати, що репітер працює від електроживлення — від розетки", — каже експерт з інтернет-обладнання Владислав Рясний.

Ніхто не може гарантувати, яке саме обладнання дозволить користувачам отримати якісне інтернет-з'єднання. Багато що залежить все ж таки від найближчої вежі оператора та її роботи

Це означає, що потрібно подбати про додаткове живлення через той самий безперебійник з акумулятором, про який вже написано. Інакше у разі віялових відключень робота підсилювача сигналу неможлива.

Під'єднати живлення. Чим допоможуть зарядні станції для квартири та будинку

Акумулятори, на яких працюють мобільні роутери, а також батареї, що встановлені в безперебійниках, потребують періодичного заряджання. Якщо електроенергії немає протягом тривалого періоду, наприклад, 8-12 годин, акумулятори повністю розрядяться. У разі тривалої відсутності електроенергії (а в жовтні у деяких населених пунктах відключення сягали 10-14 годин на добу) зарядити акумулятор можна за допомогою спеціальних зарядних станцій.

Ціна бюджетних станцій стартує від 12-13 тис. грн, а ось круті новітні розробки, здатні не просто зарядити ноутбук і безперебійник, а й живити більшу частину електроприладів у квартирі, включаючи холодильник, коштуватимуть понад 80 тис. грн. Є у продажі й станції вартістю 200 тис. грн.

[ + – ] Проста зарядна станція може бути корисною для періодичної зарядки ноутбуків, телефонів, безперебійника Фото: secur.ua

Досить проста та бюджетна мобільна зарядна станція — це, наприклад, модель Kseon-168, 620W, 168000МА. Пристрій може одночасно заряджати 4 прилади, як стверджує виробник, заряду станції вистачить, щоб забезпечити 10 зарядів ноутбука, 56 зарядів смартфона, або 2,5 години роботи телевізора.

"Зарядні станції — встановлені акумулятори великої місткості, станцію можна заряджати за допомогою звичайної розетки 220 В, автомобіля або за допомогою сонячної панелі. встановлені акумулятори на робочих ноутбуках мають місткість 100 Вт * год) Виробники: EcoFlow Delta 2, Jackery Explorer 1000EU та інші. Вибираючи зарядну станцію, зверніть увагу на характеристику вихідної потужності змінного струму, щоб правильно розрахувати кількість одночасно підключених пристроїв до неї. Якщо вихідна потужність станції 1800W (Вт), а блок живлення вашого ноутбука 87W, то 1800/87=20 одночасно підключених ноутбуків з блоком живлення на 87W», — пише Володимир Баландюх, системний адміністратор StartupSoft.

[ + – ] Від двох тисяч доларів стартує ціна станції, що здатна кілька годин живити більшість електроприладів у будинку Фото: ecoflowukraine.com

За словами Андрія Кириченка, у недорогих безперебійниках встановлені свинцево-кислотні батареї, а ось у зарядних станціях — літієві. Звідси різниця: для зарядки першого пристрою знадобиться 10 годин, а щоб зарядити станцію — півтори-дві години», — пояснив Андрій Кириченко.

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Зарядна стація EcoFlow DELTA Max 1600 вже здатна не просто зарядити пару ноутбуків та смартфонів, а й забезпечити живленням багато домашніх електроприладів. Заряджається станція протягом 1,6 години (від розетки) або за 3-5 годин (від сонячних панелей Ecoflow Solar Panel 400 Вт х2). Коштує така станція близько 90 тис. грн.