Рішення під час віялових відключеннях: надійні моделі безперебійників та інверторів для техніки та опалення

Безперебійник або інвертор, напевно, знадобляться тим людям, у будинках яких трапляються перепади напруги в електромережі. Фокус розповість, як працюють ці пристрої, які їхні ціни та переваги.

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Джерело безперебійного живлення (ДБЖ або просто безперебійник) стане в нагоді в будь-якому господарстві, особливо за наявності чутливої техніки. Фокус розбирався, як вони працюють, навіщо потрібні та скільки коштують в Україні.

Як працюють ДБЖ й інвертори?

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) – це спеціальний пристрій, який забезпечує тимчасове живлення домашньої техніки в разі будь-яких мережевих неполадок. Поки не вичерпається накопичений електрозаряд, користувач може коректно вимкнути пристрої, завершити важливі справи, зберегти файли на комп'ютері тощо.

ДБЖ складається з батарей, інвертора, безперервного перемикача та зарядного пристрою. Працює система таким чином: при підключенні до мережі пристрій пропускає напругу до навантаження й одночасно накопичує електроенергію, а при неполадках миттєво перемикається на акумулятор і перетворює постійний струм на змінний 220 В, щоб прилади не відключалися.

Не слід плутати ДБЖ з інвертором, який може бути як частиною безперебійника, так і окремим апаратом. Сам собою інвертор — це силовий пристрій, що перетворює постійний струм від джерел живлення на змінний. Він не виробляє та не акумулює електроенергію, але може підтримувати прилади під час підключення до батарей.

Виділяють три типи безперебійників із архітектури:

Резервні або Offline — запускаються при падінні напруги нижче встановленого порогу або відключення світла. Найпростіші моделі, що підходять для страхування стабільної мережі з рідкими перебоями.

Лінійно-інтерактивні (Line-interactive) – стабілізує напругу в мережі, а в разі її відключення забезпечує живлення від акумулятора.

Подвійного перетворення, або Online, завдяки інвертору не залежить від параметрів вхідної електрики, є найбільш надійними та дорогими.

[ + – ] Безперебійники Фото: Скриншот

Як вибрати ДБЖ?

При покупці безперебійника необхідно враховувати потужність підключених пристроїв, автономність батареї та тип архітектури. Час автономної роботи пристрою залежить від загальної споживаної потужності підключеної техніки та ємності батареї. У середньому при навантаженні 100 Вт батарея ємністю 50 Ач підтримує працездатність не більше 5 годин. У деяких випадках акумулятор для безперебійника доведеться купувати окремо.

Час автономної роботи можна визначити за такою формулою:

Т(ібп) = U * С * N * K (Пр) * К (ГР) * К (ДЕ)/Р (нагр)

Т — час автономної роботи при відключенні мережі в годинах;

U — напруга однієї акумуляторної батареї у Вольтах;

С — ємність акумуляторної батареї в Ампер * годинах;

N — кількість акумуляторів батареї;

K(Пр) — ККД перетворювача;

К(ГР) — коефіцієнт глибини розряду (80%-90%);

К(ДЕ) — коефіцієнт доступної ємності, що залежить від режиму розряду та температури;

Рнагр – потужність навантаження.

Для забезпечення всього будинку електроенергією в разі відключення основної мережі потрібен безперебійник приблизно на 6 кВт. При підсумовуванні потужності всіх приладів краще збільшити результат на 10-20%, щоб був запас, адже виробники часто завищують номінальну потужність ДБЖ.

Наприклад наведемо середнє споживання популярної техніки:

холодильник – 200 Вт; телевізор – 100 Вт; праска — 2000 Вт; комп'ютер – 300 Вт; пральна машина — 2500 Вт.

Зустрічаються моделі з убудованими або зовнішніми акумуляторами. Перші відрізняються компактними габаритами, що втілені в одному корпусі. Їх можна підключити до розетки, встановивши на полиці чи столі. У разі поломки доведеться шукати таку саму модель батареї, що буває проблематично. ДБЖ з зовнішніми акумуляторами потужніші, але великі та шумні.

ДБЖ для опалення

Безперебійники для котлів мають схожий механізм роботи, але відрізняються від моделей для електроприладів. Вони повинні забезпечувати вихідну напругу синусоїдальної форми для нормальної роботи основних елементів насоса. При виборі ДБЖ для опалення необхідно орієнтуватися на час автономної роботи не менше 2-8 годин. Інвертор для обігріву будинку обійдеться дешевше, але він буде не таким надійним, як ДБЖ.

Безперебійники в Україні: особливості та ціни

На українському ринку представлено багато моделей, при виборі яких ми орієнтувалися на популярність товару в сервісі Hotline. Вона розраховується на основі даних про перехід на сторінки магазинів протягом останніх 14 днів. Домашні ДБЖ сильно відрізняються за потужністю, автономністю та вартістю.

APC Easy UPS 700VA

Бюджетна модель ДБЖ, яка забезпечить енергією комп'ютер, ноутбук, телевізор та іншу економічну побутову техніку. Автоматично збільшує або знижує напругу до значення, необхідного для роботи обладнання.

Тип: лінійно-інтерактивний ДБЖ

Потужність: 360 Вт

Вхідна напруга: 140-300 В

Форма напруги: апроксимована синусоїда

Час переходу на батарею: 2-6 мілісекунд (мс)

Час автономної роботи: 8 годин від батареї

Ціна: від 1,6 тис. грн.

Luxeon UPS-500L

Маленький і стильний ДБЖ з цифровим екраном і звуковими оповіщеннями, який захищає від різких перепадів напруги, попереджає про повне розрядження, надмірний заряд і перевантаження, підтримує батареї до 400 А*год.

Тип: лінійно-інтерактивний

Потужність: 300 Вт

Вихідна напруга: 145-270 В

Форма напруги: чиста синусоїда

Час переходу на батарею: 5 мс

Час автономної роботи: залежить від зовнішнього акумулятора

Ціна в середньому близько 4 тис. грн.

Ritar RTSW-600

Недороге та компактне джерело живлення, яке здатне підстрахувати техніку в будинку або невеликому офісі, підійде також для опалювального котла. Виконаний у класичному корпусі з простими індикаторами заряду акумулятора, перевантаження та нормального стану.

Тип: лінійно-інтерактивний

Потужність: 360 Вт

Вихідна напруга: 145-275 В

Форма напруги: чиста синусоїда

Час переходу на батарею: 3 мс

Час автономної роботи: залежить від зовнішнього акумулятора

Ціна: від 2,5 тис. грн.

APC Smart-UPS SRT 2200VA

Потужний інверторний ДБЖ, виконаний у вузькому корпусі, який монтується в стійку. Пропонує інтелектуальне керування акумуляторами, високу продуктивність і великий термін служби. Система діагностики попереджає про необхідність заміни батареї, що можна зробити без відключення живлення.

Тип: подвійне перетворення (online)

Потужність: 1980 Вт

Вихідна напруга: 230 В

Форма напруги: чиста синусоїда

Час переходу на батарею: 0 мс

Час автономної роботи: 3 години від батареї або 3,9 хв при повному навантаженні

Ціна: від 48,8 тис. грн.

LogicPower LPY-B-PSW

ДБЖ з холодним стартом, що підтримує батареї до 24 В, має вбудовану систему захисту від короткого замикання, перевантаження, перенапруги. Безперебійник підходить як для опалювального котла, так і для побутової техніки.

Тип: резервний

Потужність: 1050 Вт

Вхідна напруга: 140-275 В

Форма напруги: чиста синусоїда

Час переходу на батарею: 6 мс

Час автономної роботи: залежить від ємності зовнішнього акумулятора

Ціна від 4 тис. грн.

PHANTOM UPS-0512

Класичний резервний безперебійник для опалення, який монтується на стіну та потребує зовнішнього акумулятора. Вбудоване програмне забезпечення дозволяє регулювати струм і перемикатися між чотирма режимами роботи в залежності від економії заряду, а всі необхідні показники виводяться на дисплей.

Тип: резервне (ofline)

Потужність: 500 Вт

Вхідна напруга: 150-255 В

Форма напруги: чиста синусоїда

Час переходу на батарею: 6-20 мс, змінюється за допомогою ПЗ

Час автономної роботи: залежить від зовнішньої батареї

Ціна: від 5,8 тис. грн.

Інвертори

Porto MND-250

Компактний інвертор, який дозволить живити електроенергією від автомобільного акумулятора, кабелі поставляються в комплекті. Має захист від високої та низької напруги, перевантажень, неправильної полярності. Універсальна розетка дозволяє підключати різні типи штекерів.

Тип: перетворювач струму DC-AC

Потужність: 250 Вт

Вхідне підключення: акумулятор або прикурювач автомобіля

Форма напруги: модифікована синусоїда

Ціна: від 700 грн

[ + – ] Інвертор Porto MND-250

Luxeon IPS-2000S

Інвертор для опалення середнього рівня, який оснащений двома розетками на 220 В і має високу потужність. Підходить для імпульсних блоків живлення та домашньої техніки. Захист від перенапруги автоматично перезапускає пристрій невдовзі після вимкнення. Цей інвертор для опалювального котла потребує підключення до автомобіля.

Тип: перетворювач струму DC-AC

Потужність: 1000 Вт

Вхідне підключення: акумулятор автомобіля

Форма напруги: чиста синусоїда

Ціна: від 3,7 тис. грн.

PowerPlant HYM300-122

Інвертор може працювати тільки при підключенні до заведеного автомобіля та не може живити більшість побутових приладів через низьку потужність, однак здатний підзарядити мобільні пристрої в разі великої необхідності.

Тип: перетворювач струму DC-AC

Потужність: 300 Вт

Вхідне підключення: акумулятор або прикурювач автомобіля

Форма напруги: модифікована синусоїда

Ціна: 1 тис. грн

[ + – ] Інвертор PowerPlant HYM300-122

Раніше Фокус розбирався, як правильно вибрати генератор на випадок віялових відключень світла в Україні. Це тимчасове рішення, проте воно дозволить не сидіти в темряві, допоки ведуться ремонтні роботи або доставляється паливо на електростанції.