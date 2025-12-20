Під час блекаутів в Україні допоможе електрогенератор: як вибрати правильно?

Вирішенням проблеми відключень світла стануть пристрої, здатні виробляти електрику і живити нею техніку — від 2 і до 20 годин. Фокус підібрав найкращі моделі генераторів, а також з'ясував, наскільки вони рентабельні.

Фокус розповість про те, як накопичити і зберегти енергію самостійно — на випадок блекаутів.

Попереджаємо: з точки зору безпеки генератори не рекомендується використовувати у квартирах багатоповерхових будинків через ризик виникнення пожеж.

Генератори можуть дозволити собі жителі приватних будинків.

Як при віялових відключеннях допоможе електрогенератор

Багато українців вважають за краще обзавестися електрогенераторами, — пристроями, які здатні виробляти енергію і живити різного роду електроніку від 2 до 20 годин.

Електрогенератор за принципом роботи схожий на ТЕС. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який приводить у рух дротяну котушку. Струм виробляється, коли котушка перетинає межі магнітного поля, що забезпечується потужними магнітами. Детальніше про роботу пристрою ви дізнаєтеся, подивившись відео.

Принцип роботи електрогенератора

Як вибрати генератор на випадок блекауту: види та особливості

Існує чотири основні типи генераторів, залежно від споживаного палива:

дизельні,

бензинові,

газові,

комбіновані.

Паливо для електро-дизель генераторів обходиться дешевше і витрачається повільніше, крім того, у таких апаратів більший термін служби. Бензинові працюють тихіше, компактніші, менше важать і дешевше коштують. Газові генератори можна підключати безпосередньо до магістральних трубопроводів або до газових балонів, вони виділяються найбільшим терміном служби, а газ обходиться дешевше за інші види палива. Є навіть комбіновані газо-бензинові та газо-дизельні моделі.

На ринку також представлені інверторні генератори, які перетворюють змінний струм на постійний, при цьому вироблення і подачу електрики контролює мікропроцесор. Такі пристрої приваблюють невеликими габаритами і тихою роботою, проте вони дуже чутливі до найменших перепадів напруги і можуть швидко вийти з ладу. Ну, і не варто забувати про техніку безпеки — генератор потрібно акуратно заправляти паливом, не заводити двигун у закритих приміщеннях, не відкривати паливний бак, доки ДВЗ працює або доки двигун не охолов.

Основні характеристики електрогенераторів

Під час вибору генераторів на випадок віялових відключень ми рекомендуємо орієнтуватися на кілька основних характеристик, про які докладніше розповімо нижче.

Потужність генератора

Під час купівлі генератора на випадок віялових відключень потрібно насамперед звертати увагу на потужність двигунів, адже від неї залежить кількість струму, що виділяється. Потужність електрогенератора має бути не меншою за сумарну потужність одночасно під'єднаних до нього приладів.

До 3 кВт — дасть змогу запустити 1-2 економічних побутових пристрої, як-от холодильник, ноутбук або насос для накачування води — підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків.

— дасть змогу запустити 1-2 економічних побутових пристрої, як-от холодильник, ноутбук або насос для накачування води — підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків. До 5 кВт — допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку.

— допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку. До 7 кВт — забезпечить електроенергією весь будинок, має великий обсяг бака, але займає багато місця.

Кількість фаз електрогенератора

Під час вибору генератора варто звернути увагу на кількість фаз. На українському ринку представлені однофазні та трифазні моделі. Деякі пристрої вимагають наявність трьох фаз, але якщо таких у домогосподарстві немає — краще взяти станцію з однією фазою, інакше можуть виникнути проблеми з напругою.

Автономність електрогенератора

Ще один важливий пункт — ємність бака (чим вона більша, тим довше працює пристрій) і час безперервної роботи. Генератори не можуть працювати постійно, їх необхідно час від часу відключати, щоб уникнути поломки.

Механізм запуску електрогенератора

При ручному запуску потрібно смикнути за ручку, щоб завести двигун — такі генератори коштують дешевше і простіші в експлуатації.

Моделі з електричним пуском оснащені акумулятором, який запускає систему при з'єднанні контактів — для цього користувачеві необхідно повернути ключ, натиснути кнопку або підключити реле. В останньому випадку генератор буде автоматично запускатися при відключенні електрики.

Рівень шуму електрогенератора

Виробники вказують рівень шуму в децибелах (дБ), тому можна заздалегідь оцінити вплив апарату на слух. Для порівняння: звук потужністю 40-50 дБ виникає під час звичайної розмови, пилосос шумить приблизно на 80 дБ, реактивний двигун — на 100-110 дБ. Для зниження шуму на генератор можна надіти спеціальний звукопоглинальний кожух.

Як вибрати бензиновий енергогенератор на випадок віялових відключень світла

Рентабельність електрогенераторів

Генератори в українських магазинах продаються в різних цінових категоріях. І перш ніж зробити покупку, ви можете підрахувати, наскільки рентабельною вона виявиться.

Визначте потреби та потужність генератора

Підрахуйте сумарну потужність приладів (у Вт), які ви плануєте живити, і додайте 20% запасу, щоб визначити необхідну потужність генератора (кВт).

З'ясуйте витрату палива: для бензинових — приблизно 0.35 л на 1 кВт потужності на годину, для дизельних — 0.25 кг/кВт.

Розрахуйте витрати

Вартість палива: (витрата палива л/год) * (ціна палива за літр) * (кількість годин роботи).

Обслуговування: вартість мастила, фільтрів, ТО (розділіть на загальну кількість мотогодин ресурсу).

Амортизація: вартість генератора / ресурс генератора (мотогодин).

Оцініть дохід

Економія від заміщення мережевої енергії: (КВт*годин роботи * вартість 1 кВт*год за тарифом).

Додатковий дохід (якщо є): від продажу надлишку енергії або послуг.

Застосуйте формулу рентабельності

Чистий прибуток = дохід — витрати (паливо + ТО + амортизація).

Собівартість = (загальні витрати на паливо та обслуговування за період) + (амортизація).

Рентабельність (%) = (чистий прибуток/собівартість) * 100%.

Приклад розрахунку (бензиновий генератор 3 кВт):

Витрата палива: 3 кВт * 0.35 л/кВт*год = 1.05 л/год. Якщо ціна бензину 50 грн/л: 1.05 л/год*50 грн/л = 52.5 грн/год.

Дохід: якщо мережева енергія коштує 2.5 грн/кВт-год, то замість мережі генератор "економить" 3 кВт*2.5 грн/кВт-год = 7.5 грн/год (але це не чистий прибуток, бо є витрати).

Чистий прибуток: з урахуванням амортизації та вартості палива, ви визначаєте, чи покривають вигоди (менші, ніж під час роботи від мережі) витрати на генератор і як швидко окупиться.

Бензинові генератори

Електрогенератор Forte FG3500

Це бюджетний однофазний генератор синхронного типу. Досить тихий і економічний апарат із вбудованим захистом від перевантажень.

Характеристики:

Потужність — 2,5 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 15 л (А95), витрата 0,36 л/кВт-год, 12 год роботи

Запуск — ручний

Рівень шуму — 65 дБ

Особливості — стабілізація вихідної напруги, повітряна система охолодження двигуна, дві розетки 220 В, вольтметр.

Hyundai HHY 3050FE

Надійний, недорогий бензиновий генератор з високим ККД і хорошим розсіюванням тепла завдяки системі повітряного охолодження. Оснащений зручною панеллю керування, яка показує кількість відпрацьованих годин та іншу корисну інформацію.

Характеристики:

Потужність — 2,8-3 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 15 л (АІ-92), 300 г/кВт-год, 15 год роботи

Запуск — ручний + електричний

Рівень шуму — 68 дБ

Особливості — 2 розетки змінного струму, вихід для постійного низьковольтного струму, вольтметр, аварійний вимикач.

Honda ECMT7000K1

Дорога бензинова модель від відомого японського бренду, який одночасно може живити однофазне і трифазне навантаження. Трубчаста рама, ручки і пневматичні колеса дають змогу за необхідності переміщати генератор.

Характеристики:

Потужність — від 2,88 до 5,2 кВт

Фази — 3

Автономність — бак на 25 л, 7,6 год роботи

Запуск — ручний

Рівень шуму — 72 дБ

Особливості: покажчик рівня палива, лічильник мотогодин, рама для транспортування, комплект коліс, 3 розетки змінного однофазного струму (230В/16А), 1 розетка трифазного струму (400В/16А), система захисту Oil Alert.

Як вибрати дизельний генератор для приватного будинку

Дизельні генератори

Hyundai DHY 5000L

Пристрій у середній ціновій категорії, виконаний зі зносостійкої сталі і призначений для активного використання в побуті.

Характеристики:

Потужність — від 4,2 до 4,6 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 12,5 л, витрата 114 г/кВт-год, 12 год роботи

Запуск — ручний

Рівень шуму — 82 дБ

Особливості: термозахист від перенапруження, індикатор рівня палива, 2 розетки на 220 В.

Konner&Sohnen KS 9100HDE

Дорогий дизельний генератор зі збільшеним моторерсурсом і підтримкою трифазової роботи. Панель управління відображає всі необхідні параметри для зручності користувачів. Система підігріву дасть змогу використовувати модель навіть при морозі.

Характеристики:

Потужність при 230/400 В — від 6,4/7,5 до 5,9/7 кВт

Фази — 3

Автономність — бак на 15 л, 11 год роботи (при середньому навантаженні)

Запуск — ручний + електричний

Рівень шуму — 71/96 дБ

Особливості: підігрівач палива, LED-дисплей, автоматичний регулятор напруги, акумулятор на 30 Ач, розетки на 230 В і 400 В.

Інверторні дизельні генератори: принцип роботи та основні характеристики

Інверторний дизельний генератор

Kipor ID6000

Модель оснащена одноциліндровим чотиритактним двигуном KD186FGETi, який забезпечить стабільну роботу.

Характеристики:

Потужність — 5 кВт

Фази — 1

Автономність — об'єм бака 20 л, 13 год роботи

Запуск — електричний

Рівень шуму — 64 дБ

Особливості — стабілізація вихідної напруги, повітряна система охолодження двигуна, дві розетки 220 В, вольтметр.

Газовий генератор: принцип роботи та основні характеристики

Газові генератори

Cavagna GE 2000

Бюджетний газовий генератор від італійського виробника, який вирізняється високою мобільністю за ваги 46 кг. Підключається до газових балонів із пропаном.

Характеристики:

Потужність — від 2 до 2,3 кВт

Фази — 1

Автономність — 5кг/7год, 9кг/13год

Запуск — електричний

Особливості: дисплей, що показує години роботи, напругу, частоту, розетки 2Schuko/TypeF.

SDMO Perform 6500 ГАЗ

Переносний французький генератор. Здатний працювати як на зрідженому газі, так і на бензині.

Характеристики:

Потужність — від 5,5 до 6 кВт

Фази — 1

Автономність — об'єм 7,3 л, витрата 2,6 л/год при 75% навантаженні

Запуск — ручний

Рівень шуму — 68 дБ

Особливості: 1 розетка 230В — 16A, 1 роз'єм СЕЕ 230В — 32A, зупинка за низького рівня масла, термомагнітний запобіжник — розмикач ланцюга.

Інверторний генератор: що це таке і на що звертати увагу під час вибору

Бензинові інверторні генератори

Weekender X950i

Недорога бензинова інверторна модель, яка вирізняється високою компактністю за низької потужності. Підійде для короткочасної зарядки мобільних пристроїв або як акумулятор для комп'ютера під час вимкнення електрики, живлення освітлювальних приладів та інших не дуже енергоємних процесів.

Характеристики:

Потужність — від 0,7 до 0,95 кВт

Фази — 1

Автономність — 4,1 години роботи, бак на 2.1 л (АІ-95), витрата 160 г/кВт-год

Запуск — ручний

Рівень шуму — 58 дБ

Особливості: індикатори режиму роботи, захист від перевантаження, датчик низького рівня масла.

Weekender GT4000iOE

Бензиновий інверторний генератор середнього сегмента, яка обіцяє високу стабільність при перепадах напруги.

Характеристики:

Потужність — від 3,5 до 3,85 кВт

Фази — 1

Автономність — від 8 до 16 годин роботи, бак на 17 л (АІ-92)

Запуск — ручний

Рівень шуму — 62 дБ

Особливості: повітряне охолодження, 2 розетки на 220В, лічильник мотогодин.