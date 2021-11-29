При веерных отключениях света поможет электрогенератор: как выбрать правильно?

Решением проблемы временных отключений света станут устройства, способные вырабатывать электричество и питать им всю вашу технику — от 2 и до 20 часов. Фокус подобрал лучшие модели генераторов, а также выяснил, насколько они рентабельны.

Несколько недель кряду украинские СМИ пишут о возможных веерных отключениях электроэнергии в разных городах и областях страны — Киеве, Черкассах, Сумах, Одессе, Полтаве, Чернигове, Херсоне. Фокус расскажет о том, что такое веерные отключения, по каким причинам они могут проводиться и как накопить и сохранить энергию самостоятельно — на случай, если в вашем районе внезапно или по расписанию погаснет свет.

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Что такое веерные отключения электроэнергии

Веерное отключение (его еще называют временным) — это метод, который позволяет ограничить и в некотором смысле сэкономить объем потребляемой электроэнергии. К этому методу прибегают в случае аварии на электростанции, или по ряду экономических причин (неоплаченные задолженности, проблемы с поставками энергоносителей, дефицит мощностей).

В Украине этой осенью наблюдается дефицит угля — ископаемого топлива, благодаря которому работают теплоэлектроцентрали (ТЭЦ — поставляют электроэнергию в качестве побочного продукта) и тепловые электрические станции (ТЭС — непосредственно генерируют электроэнергию). Из-за дефицита угля и неисправностей, требующих ремонта, из 85-ти энергоблоков, которыми располагают все украинские ТЭС и ТЭЦ, в аварийном состоянии оказались 22.

Таблица ниже демонстрирует, что происходит с энергоблоками на текущий момент: желтым отмечены энергоблоки, подавшие заявку на ремонт и нуждающиеся в топливе.

[ + – ] Состояние блоков ТЭС и ТЭЦ на 26 ноября 2021 года

При этом фактические запасы угля в Украине значительно ниже, чем плановые (это видно на графике Министерства энергетики Украины).

[ + – ] Запасы угля по состоянию на 29 ноября 2021 года

ТЭС и ТЭЦ могут заменить уголь на газ, но делается это, как правило, в случае крайней необходимости, так как использование газа будет обходиться дороже — что, в свою очередь, ведет к повышению тарифов. Вот и получается, что в ситуации с нехваткой угля проще всего прибегнуть к веерным отключениям, ограничив потребляемую мощность без снижения напряжения и поддерживая частоту в сети переменного тока. Соблюдение этих двух условий крайне важно: они помогают избежать аварийных ситуаций. Ведь, к примеру, при колебаниях частоты может выйти из строя оборудование самой ТЭС.

Потребителям важно помнить, что при возобновлении подачи электроэнергии стоит подключать технику поэтапно. Если включить все сразу — холодильник, стиральную машину, электрочайник, микроволновку, пылесос, утюг, зарядные устройства для гаджетов и пр., — это может привести к перегрузке сети и повышенному энергопотреблению.

Как при веерных отключениях поможет электрогенератор

Обычно во время веерных отключений подача энергии прекращается на несколько часов в течение суток. В таком режиме станции могут работать неделю, месяц, а то и больше. Как сложится ситуация в Украине, пока неясно, но в соцсетях уже появляются графики временных отключений (подробнее об этом Фокус писал в своем материале). И если верить приведенному ниже скриншоту, то света может не быть в течение 14-15 часов пять дней кряду.

[ + – ] График возможных веерных отключений в Одессе ("Одесское время") Фото: Facebook/Одесское время

В ситуации тревожной неизвестности многие украинцы предпочитают обзавестись электрогенераторами, — устройствами, которые способны вырабатывать энергию и питать разного рода электронику от 2 до 20 часов.

Электрогенератор по принципу работы похож на ТЭС. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания, который приводит в движение проволочную катушку. Ток вырабатывается, когда катушка пересекает границы магнитного поля, обеспечиваемого мощными магнитами. Подробнее о работе устройства вы узнаете, посмотрев видео.

[ + – ] Принцип работы электрогенератора

Как выбрать генератор на случай веерного отключения: виды и особенности

Существует четыре основных типа генераторов, в зависимости от потребляемого топлива:

дизельные,

бензиновые,

газовые,

комбинированные.

Топливо для электро-дизель генераторов обходится дешевле и расходуется медленнее, кроме того, у таких аппаратов больший срок службы. Бензиновые работают тише, более компактные, меньше весят и дешевле стоят. Газовые генераторы можно подключать напрямую к магистральным трубопроводам или к газовым баллонам, они выделяются самым большим сроком службы, а газ обходится дешевле других видов топлива. Есть даже комбинированные газо-бензиновые и газо-дизельные модели.

На рынке также представлены инверторные генераторы, которые преобразовывают переменный ток в постоянный, при этом выработку и подачу электричества контролирует микропроцессор. Такие устройства привлекают небольшими габаритами и тихой работой, однако они очень чувствительны к малейшим перепадам напряжения и могут быстро выйти из строя. Ну, и не стоит забывать о технике безопасности — генератор нужно аккуратно заправлять топливом, не заводить двигатель в закрытых помещениях, не открывать топливный бак, пока ДВС работает или пока двигатель не остыл.

Хотим предупредить, что с точки зрения безопасности генераторы не рекомендуется использовать в квартирах многоэтажных домов, однако их могут позволить себе жители частных домов. Правила использования бензинового электрогенератора вы найдете, перейдя по ссылке.

Основные характеристики электрогенераторов

При выборе генераторов на случай веерных отключений мы рекомендуем ориентироваться на несколько основных характеристик, о которых подробнее расскажем ниже.

Что касается моделей, упомянутых в данном обзоре, то мы опирались на рейтинг платформы Hotline (составляется с учетом переходов на страницы магазинов и количества кликов на кнопку "Купить" за последние 14 дней), а также на оценки покупателей, оставленные на сайте Prom.ua. Предложения на украинском рынке разделили на три ценовые категории: до 15 тыс. грн, от 15 тыс. до 30 тыс. грн, более 30 тыс. грн.

Мощность генератора

При покупке генератора на случай веерных отключений нужно в первую очередь обращать внимание на мощность двигателей, ведь от нее зависит количество выделяемого тока. Мощность электрогенератора должна быть не меньше суммарной мощности одновременно подключенных к нему приборов.

До 3 кВт – позволит запустить 1-2 экономичных бытовых устройств, таких как холодильник, ноутбук или насос для накачки воды — подойдет для похода, небольшого частного дома или экстренных случаев.

– позволит запустить 1-2 экономичных бытовых устройств, таких как холодильник, ноутбук или насос для накачки воды — подойдет для похода, небольшого частного дома или экстренных случаев. До 5 кВт – поможет запустить практически любую бытовую технику.

– поможет запустить практически любую бытовую технику. До 7 кВт – обеспечит электроэнергией весь дом, имеет большой объем бака, но занимает много места.

Количество фаз электрогенератора

При выборе генератора стоит обратить внимание на количество фаз. На украинском рынке представлены однофазные и трехфазные модели. Некоторые устройства требуют наличие трех фаз, но если таковых в домохозяйстве нет — лучше взять станцию с одной фазой, иначе могут возникнуть проблемы с напряжением.

Автономность электрогенератора

Еще один важный пункт — емкость бака (чем она больше, тем дольше работает устройство) и время непрерывной работы. Генераторы не могут работать постоянно, их необходимо время от времени отключать, чтобы избежать поломки.

Механизм запуска электрогенератора

При ручном запуске нужно дернуть за ручку, чтобы завести двигатель — такие генераторы стоят дешевле и проще в эксплуатации.

Модели с электрическим пуском оснащены аккумулятором, который запускает систему при соединении контактов — для этого пользователю необходимо повернуть ключ, нажать кнопку или подключить реле. В последнем случае генератор будет автоматически запускаться при отключении электричества.

Уровень шума электрогенератора

Производители указывают уровень шума в децибелах (дБ), поэтому можно заранее оценить воздействие аппарата на слух. Для сравнения: звук мощностью 40-50 дБ возникает при обычном разговоре, пылесос шумит примерно на 80 дБ, реактивный двигатель — на 100-110 дБ. Для снижения шума на генератор можно надеть специальный звукопоглощающий кожух.

[ + – ] Как выбрать бензиновый энергогенератор на случай веерных отключений света

Рентабельность электрогенераторов

Генераторы в украинских магазинах продаются в разных ценовых категориях. И прежде чем совершить покупку, вы можете подсчитать, насколько рентабельной она окажется.

Предположим, вы хотите купить дизельный генератор по цене 24 тыс. грн (в нашем обзоре присутствует такая модель — Hyundai DHY 5000L). При этом срок службы составляет 3500 моточасов, литр топлива стоит 30,5 грн, расход топлива — 0,114 л/кВт-ч (при 50-процентной степени нагрузки и мощности 4,2 кВт).

Разделим стоимость устройства на моточасы: 24 000/3500 = 6,85 грн/ч

Стоимость 1 кВт полученной энергии при 50-процентной нагрузке и с учетом затрат на покупку составит: (0,114 л/кВт-ч * 30,5 грн / 4,2 кВт) + 6,85 грн = 7,67 грн

Но и это еще не все, ведь вам придется покупать масло, фильтры, свечи зажигания и пр., поэтому указанная сумма вырастет.

Бензиновые генераторы

Электрогенератор Forte FG3500

Это бюджетный однофазный генератор синхронного типа. Довольно тихий и экономичный аппарат со встроенной защитой от перегрузок. Недостаток мощности компенсируется небольшими размерами и скромной ценой от 6300 грн.

Характеристики:

Мощность — 2,5 кВт

Фазы — 1

Автономность — бак на 15 л (А95), расход 0,36 л/кВт-ч, 12 ч работы

Запуск — ручной

Уровень шума — 65 дБ

Особенности — стабилизация исходящего напряжения, воздушная система охлаждения двигателя, две розетки 220 В, вольтметр.

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

WERK WPG 3600 – 7138 грн

Iron Angel EG 3000 — 7 464 грн

Кентавр КБГ-258 — 7 433 грн

Hyundai HHY 3050FE

Надежный, недорогой бензиновый генератор с высоким КПД и хорошим рассеиванием тепла благодаря системе воздушного охлаждения. Оснащен удобной панелью управления, которая показывает количество отработанных часов и другую полезную информацию. Относится к средней ценовой категории, ведь цены начинаются от 14 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — 2,8-3 кВт

Фазы — 1

Автономность — бак на 15 л (АІ-92), 300 г/кВт-ч, 15 ч работы

Запуск — ручной + электрический

Уровень шума — 68 дБ

Особенности — 2 розетки переменного тока, выход для постоянного низковольтного тока, вольтметр, аварийный выключатель

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

VITALS JBS 2.8b — 10 305 грн

Tiger TG3700 — 13 720 грн

Genpower GBG3500 — 14 818 грн

Honda ECMT7000K1

Дорогая бензиновая модель от известного японского бренда, который одновременно может питать однофазную и трехфазную нагрузку. Трубчатая рама, ручки и пневматические колеса позволяют при необходимости перемещать генератор. В Украине его стоимость начинается от 56 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — от 2,88 до 5,2 кВт

Фазы — 3

Автономность — бак на 25 л, 7,6 ч работы

Запуск — ручной

Уровень шума — 72 дБ

Особенности: указатель уровня топлива, счетчик моточасов, рама для транспортировки, комплект колес, 3 розетки переменного однофазного тока (230В/16А), 1 розетка трехфазного тока (400В/16А), система защиты Oil Alert.

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

SIGMA (5710461) — 16 531 грн

Zipper ZI-STE5500 — 23 419 грн

FOGO FH 8000 RTE — 60 618 грн

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Дизельные генераторы

Hyundai DHY 5000L

Устройство в средней ценовой категории, выполнено из износостойкой стали и предназначено для активного использования в быту. Стоимость в Украине — от 24 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — от 4,2 до 4,6 кВт

Фазы — 1

Автономность — бак на 12,5 л, расход 114 г/кВт-ч, 12 ч работы

Запуск — ручной

Уровень шума — 82 дБ

Особенности: термозащита от перенапряжение, индикатор уровня топлива, 2 розетки на 220 В.

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

KJ POWER KDE 5500 Е3 — 41 344 грн

IRON ANGEL EGD 5000 CLE — 21 738 грн

Konner&Sohnen KS 9100HDE

Дорогостоящий дизельный генератор с увеличенным моторерсурсом и поддержкой трехфазовой работы. Панель управления отображает все необходимые параметры для удобства пользователей. Система подогрева позволит использовать модель даже при морозе, а стоит она от 51,8 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность при 230/400 В — от 6,4/7,5 до 5,9/7 кВт

Фазы — 3

Автономность — бак на 15 л, 11 ч работы (при средней нагрузке)

Запуск — ручной + электрический

Уровень шума — 71/96 дБ

Особенности: подогреватель топлива, LED-дисплей, автоматический регулятор напряжения, аккумулятор на 30 Ач, розетки на 230 В и 400 В.

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

Matari MDA9000SE-ATS — 57 456 грн

NiK DG7500 3F — 50 827 грн

Hyundai DHY 8500SE-T — 62 756 грн

[ + – ] Инверторные дизельные генераторы: принцип работы и основные характеристики

Инверторный дизельный генератор

Kipor ID6000

Модель оснащена одноцилиндровым четырехтактным двигателем KD186FGETi, который обеспечит стабильную работу. Стоит такое устройство от 61 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — 5 кВт

Фазы — 1

Автономность — объем бака 20 л, 13 ч работы

Запуск — электрический

Уровень шума — 64 дБ

Особенности — стабилизация исходящего напряжения, воздушная система охлаждения двигателя, две розетки 220 В, вольтметр.

[ + – ] Газовый генератор: принцип работы и основные характеристики

Газовые генераторы

Cavagna GE 2000

Бюджетный газовый генератор от итальянского производителя, который отличается высокой мобильностью при весе в 46 кг. Подключается к газовым баллонам с пропаном, в Украине стоит около 10,6 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — от 2 до 2,3 кВт

Фазы — 1

Автономность — 5кг/7ч, 9кг/13ч

Запуск — электрический

Особенности: дисплей, показывающий часы работы, напряжение, частоту, розетки 2Schuko/TypeF.

SDMO Perform 6500 GAZ

Переносной французский генератор стоимостью от 52,9 тыс. грн. Способен работать как на сжиженном газе, так и на бензине.

Характеристики:

Мощность — от 5,5 до 6 кВт

Фазы — 1

Автономность — объем 7,3 л, расход 2,6 л/ч при 75% нагрузке

Запуск — ручной

Уровень шума — 68 дБ

Особенности: 1 розетка 230В — 16A, 1 разъем СЕЕ 230В — 32A, остановка при низком уровне масла, термомагнитный предохранитель — размыкатель цепи.

[ + – ] Инверторный генератор: что это такое и на что обращать внимание при выборе

Бензиновые инверторные генераторы

Weekender X950i

Недорогая бензиновая инверторная модель, которая отличается высокой компактностью при низкой мощности. Подойдет для кратковременной зарядки мобильных устройств или как аккумулятор для компьютера при отключении электричества, питания осветительных приборов и других не очень энергоемких процессов. Стоит от 6 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — от 0,7 до 0,95 кВт

Фазы — 1

Автономность — 4,1 часа работы, бак на 2.1 л (АИ-95), расход 160 г/кВт·ч

Запуск — ручной

Уровень шума — 58 дБ

Особенности: индикаторы режима работы, защита от перегрузки, датчик низкого уровня масла.

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены:

Zipper ZI-STE950A — 5 440 грн

ПРОТОН БГ-1000i — 5 793 грн

Kipor IG770 — 8 365 грн

Weekender GT4000iOE

Бензиновый инверторный генератор среднего сегмента, которая обещает высокую стабильность при перепадах напряжения. Стоимость такой модели начинается от 16,5 тыс. грн.

Характеристики:

Мощность — от 3,5 до 3,85 кВт

Фазы — 1

Автономность — от 8 до 16 часов работы, бак на 17 л (АИ-92)

Запуск — ручной

Уровень шума — 62 дБ

Особенности: воздушное охлаждение, 2 розетки на 220В, счетчик моточасов

Модели с похожими характеристиками от других производителей и средние цены: