Кому блекаут, а кому світло: чому від електроенергії відключать не всі будинки

У ситуації, коли енергосистема країни через пошкодження від ракетних ударів не здатна пропустити необхідний споживачам обсяг, віялові відключення залишаються єдиною можливістю реальної економії електроенергії. Тобто, найімовірніше, відключення триватимуть.

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Споживання електроенергії в Україні на тлі похолодання зростає, але генерація (виробники електроенергії) не можуть постачити електроенергію споживачеві через пошкодження ліній електропередач та підстанцій, тому у всій країні запроваджено графіки відключень споживачів. Про це у коментарі Фокусу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Є дефіцит, коли електроенергія є, але ви не можете її отримати. Тобто, у нас зараз саме так, є електроенергія, але доставити її споживачам через пошкодження підстанцій та ЛЕП складно — постачання резервними лініями йдуть, а ці лінії розраховані на менші обсяги електроенергії", — зазначив Юрій Корольчук. Він пояснив: отже, загальний дефіцит у системі сягає 1-1,5 ГВт. Водночас, як повідомив народний депутат Андрій Герус, українці вже знизили споживання електроенергії: в масштабі країни економія становить 5-10%.

Говорячи про те, які саме зараз відключення, віялові чи аварійні, експерт пояснив: "Аварійні – це коли, умовно кажучи, трансформатор згорів, бригада виїхала, ремонтує, і вам потім постачання електроенергії відновлюють. Це аварійні. А зараз віялові відключення — є планові, а є ті, що відбуваються після оцінки оперативної ситуації: коли виникає дефіцит у системі".

На думку Юрія Корольчука, дефіцит зростає, адже світловий день зменшується і це веде до зростання використання обсягу електроенергії споживачами.

Якщо під час відключень один будинок отримує електроенергію, коли сусідні не отримують, це свідчить про підключення будинків до різних ліній електропередач. "Ми всі пам'ятаємо, що у нас забудова в тому самому Києві досить хаотична, іноді один будинок підключений до кількох ліній. І ось одну лінію відключають, а іншу ні, оскільки вона є спільною з лікарнею або іншим об'єктом критичної інфраструктури", — розповів Юрій Корольчук.

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Він наголосив: відключення споживачів від електроенергії не припиняться, доки не буде відновлено повну потужність пошкоджених станцій і не буде завершено повноцінний ремонт пошкоджених ракетами ліній.

"Якщо все буде відремонтовано, то віялових відключень бути не повинно. Похолодання це проблема, звичайно, тому що люди можуть почати користуватися електрообігрівом, і це збільшить споживання. З року в рік узимку зростає споживання. Поки не буде повноцінних ремонтів, говорити про режим без примусових відключень не вийде", — резюмував Юрій Корольчук.

Раніше Фокус писав, що військовий фактор у новому опалювальному сезоні є ключовим для розуміння, якими і наскільки довго будуть відключення, і якими будуть графіки, з якими потрібно змиритися громадянам та бізнесу.

Як повідомлялося, в енергокомпаніях пояснили, що графіки відключень споживачів є аварійними, і вони запроваджуються за розпорядженням диспетчера "Укренерго".

Нагадаємо, опитані Фокусом експерти сумніваються, що найближчим часом графіки відключень можуть стабілізувати.