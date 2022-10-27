Нерівномірне споживання: чому відрізняються графіки вимкнень від електроенергії

Через пошкодження енергосистеми України внаслідок ракетних ударів РФ у системі — дефіцит потужності. Щоб балансувати енергосистему, оператор оцінює рівень споживання у кожному регіоні та приймає рішення про вимкнення споживачів.

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Пошкодження, які завдали росіяни ракетними ударами у жовтні, призвели до серйозних наслідків для енергосистеми. Ремонти тривають — енергетики в режимі 24/7 працюють над усуненням наслідків ударів по підстанціях та теплових електростанціях України. В такій ситуації не може бути й мови про стабільне енергопостачання всіх категорій споживачів, адже, як неодноразово повідомляли в компанії "Укренерго", у системі — дефіцит потужності. Про це пише Фокус у новій статті "Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки відключень електроенергії".

"Будь-які обмеження споживачів обумовлені тим, що неможливо покрити попит потужностями, що є. Або не вистачає генерації, або є вузькі місця у передачі електроенергії, а резервні шляхи постачання не можуть пропустити потрібні обсяги в конкретному регіоні, щоб збалансувати там попит", — пояснив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

"Споживання електроенергії зростає, а генерація не здатна доставити її до споживача. Є дефіцит, коли електроенергія є, але ви не можете її отримати. Тобто, у нас зараз саме так: є електроенергія, але доставити через пошкодження підстанцій та ліній (ЛЕП) складно — постачання резервними лініями йдуть, але ці лінії розраховані на менші обсяги електроенергії", — розповів Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Кількість вимкнень та тривалість залежить від навантаження на певній ділянці енергомережі. Рішення про відключення приймає оператор "Укренерго".

В енергокомпаніях пояснюють — графіки відключень споживачів є аварійними, вони запроваджуються за розпорядженням диспетчера "Укренерго". "У нас є 15 хвилин на вимикання. Диспетчер "Укренерго" дає команду на вимикання черг. Іноді це одна черга, іноді дещо в різному порядку, іноді майже все — все залежить від стану енергосистеми та від того, наскільки велике навантаження потрібно зняти. Тому вивести якусь закономірність або визначити чіткий годинник у нас немає можливості", — зазначили в компанії "Прикарпаттяобленерго". Там пояснили: зазвичай одне відключення триває 2-4 години, а якщо отриманої економії замало, вимкнути можуть знову. "Все залежить від аналізу стану енергосистеми, який проводять фахівці "Укренерго", вони ж і дають вказівку, що і коли вимикати", — кажуть у "Прикарпаттяобленерго".

Часто споживачі скаржаться на нерівномірність відключень, коли в тому самому будинку частина квартир отримують електроенергію, а частина ні, пов'язана не з капризами енергетиків, а зі специфікою ліній електропередач.

"Різні будинки можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Наприклад, у будинку 5 під'їздів, і всі вони підключені до різних підстанцій, тому буває, що в одному під'їзді світло є, а в чотирьох немає. Або навпаки. Є низка будинків, які розташовані на лінії з критично важливим об'єктом, наприклад, лікарнею. У цьому випадку людям пощастило, бо їх відключатимуть найрідше і в останню чергу", — зазначають у "Прикарпаттяобленерго".

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Відомі також випадки, коли будинки регулярно отримують електроенергію, оскільки розташовані на одній лінії з великим підприємством — для великого бізнесу оператор може складати особливий графік або навіть не відключати його від постачань. Також обленерго можуть застосовувати для підприємств звані ліміти споживання, коли завод обмежать до 30-50% його регулярного енергоспоживання. Все залежить від конкретного регіону, рівня ушкоджень інфраструктури та обсягу споживання, що впливає на навантаження енергосистеми.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія влаштувала масовий обстріл українських міст.

Як повідомляв Фокус, розроблено 72 сценарії підготовки до опалювального сезону, один передбачає умови, за яких російські війська обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Раніше Фокус писав, що Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Наслідки обстрілу швидко ліквідовують. Однак ризики перебоїв з електрикою та теплом залишаються високими.