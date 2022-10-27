Неравномерное потребление: почему отличаются графики отключений от электроэнергии

Из-за повреждений энергосистемы Украины вследствие ракетных ударов РФ в системе – дефицит мощности. Чтобы балансировать энергосистему, оператор оценивает уровень потребления в каждом регионе и принимает решение об отключении потребителей.

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Повреждения, которые нанесли россияне ракетными ударами в октябре, привели к серьезным последствиям для энергосистемы. Ремонты продолжаются – энергетики в режиме 24/7 работают над устранением последствий ударов по подстанциям и тепловым электростанциям Украины. В такой ситуации не может быть и речи о стабильном энергоснабжении всех категорий потребителей, ведь, как не раз сообщали в компании "Укрэнерго", в системе – дефицит мощности. Об этом пишет Фокус в новой статье "Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии".

"Любые ограничения потребителей обусловлены тем, что невозможно покрыть спрос мощностями, что есть. Или не хватает генерации, или есть узкие места в передаче электроэнергии, а резервные пути поставок не могут пропустить нужные объемы в конкретном регионе, чтобы сбалансировать там спрос", — объяснил Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

"Потребление электроэнергии растет, а генерация не способна доставить ее до потребителя. Есть дефицит, когда электроэнергия есть, но вы не можете ее получить. То есть, у нас сейчас именно так: есть электроэнергия, но доставить из-за повреждений подстанций и линий (ЛЭП) сложно – поставки по резервным линиям идут, но эти линии рассчитаны на меньшие объемы электроэнергии", — рассказал Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Количество отключений и длительность зависят от нагрузки на определенном участке энергосети. Решение об отключении принимает оператор "Укрэнерго"

В энергокомпаниях объясняют – графики отключений потребителей являются аварийными, они вводятся по распоряжению диспетчера "Укрэнерго". "У нас есть 15 минут на выключение. Диспетчер "Укрэнерго" дает команду на отключение очередей. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы и от того, насколько большую нагрузку нужно снять. Поэтому при этом вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности", — отметили в компании "Прикарпаттяоблэнерго". Там объяснили: обычно одно отключение длится 2-4 часа, а если полученной экономии недостаточно, выключить могут снова. "Все зависит от анализа состояния энергосистемы, проводимого специалистами "Укрэнерго", они же и дают указание, что и когда выключать", — говорят в "Прикарпаттяоблэнерго".

Часто потребители жалуются на неравномерность отключений, когда в одном и том же доме часть квартир получают электроэнергию, а часть нет, связано не с капризами энергетиков, а со спецификой линий электропередач.

"Различные дома могут быть подключены к разным трансформаторным подстанциям. Например, в доме 5 подъездов, и все они подключены к разным подстанциям, поэтому бывает, что в одном подъезде свет есть, а в четырех нет. Или наоборот. Есть ряд домов, которые расположены на линии с критически важным объектом, например, больницей. В этом случае людям повезло, потому что их будут отключать реже всего и в последнюю очередь", — отмечают в "Прикарпаттяоблэнерго".

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Известны также случаи, когда дома регулярно получают электроэнергию, так как расположены на одной линии с крупным предприятием – для крупного бизнеса оператор может составлять особый график или даже вовсе не отключать его от поставок. Также облэнерго могут применять для предприятий так называемые лимиты потребления, когда завод ограничат до 30-50% его регулярного энергопотребления. Все зависит от конкретного региона, уровня повреждений инфраструктуры и объема потребления, что влияет на нагрузку энергосистемы.

Напомним, утром 22 октября Россия устроила массовый обстрел украинских городов.

Как сообщал Фокус, разработаны 72 сценария подготовки к отопительному сезону, один предусматривает условия, при которых российские войска обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее Фокус писал, что Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Последствия обстрелов быстро ликвидируют. Однако риски перебоев с электричеством и теплом остаются высокими.