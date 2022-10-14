Темные времена. Угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи

Российский ракетный удар 10 октября повредил энергосистему Украины, оставив без электроснабжения жителей ряда городов. Позже Россия нанесла еще удары по энергетической инфраструктуре. Последствия обстрелов быстро ликвидируют. Однако риски перебоев с электричеством и теплом остаются высокими. Фокус разбирался, как справится энергосистема и как украинцам подготовиться к зиме.

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После масштабных ракетных обстрелов Украины 10 сентября многие граждане надолго остались без света или столкнулись с давно забытой практикой веерных отключений. Так называются плановые отключения электроэнергии в определенных районах на несколько часов для уменьшения нагрузки на систему.

Пострадали многие регионы. В частности, во Львовской области под ракетный обстрел попали четыре электроподстанции. С перебоями электроснабжения также столкнулись киевляне и жители Киевской области. Однако за несколько дней в Украине практически удалось восстановить электроснабжение.

"Уже 12 октября в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется" , – сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Темные окна. Будут ли еще веерные отключения осенью и зимой

Дальнейшая ситуация в энергетике, к сожалению, во многом зависит от действий агрессора.

"Пока войска РФ продолжают разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру, будет существовать угроза аварийных или плановых отключений электроэнергии. Очевидно, такие масштабные атаки, как 10 октября, ежедневно проводить невозможно, но чем ближе к холодам, тем вероятнее последующие попытки", — предупреждает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора". В такой ситуации собеседница Фокуса призывает украинцев быть готовыми к веерным отключениям или аварийным ситуациям по несколько часов или дней подряд, хоть украинские энергетики и творят чудеса.

[ + – ] Обстрелы РФ неоднократно повреждали по энергетическую инфраструктуру Украины. Зимой удары могут повториться. Фото: ГСЧС

Чем холоднее будет становиться температура воздуха, тем сложнее будет ликвидировать последствия ракетных атак. Ведь выведение из строя ТЭЦ в отопительный период оставляет жителей городов, где львиная доля домохозяйств пользуется централизованным отоплением, не только без электроэнергии, но и без тепла.

"Если бы ракетный обстрел произошел во время морозов, последствия были бы куда сложнее. Ведь из-за отсутствия электроэнергии не будут работать насосы подкачки, не будет горячей и холодной воды, в многоквартирные дома не смогут подавать тепло", — предупреждает Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг. Для предотвращения таких ситуаций, по словам собеседника Фокуса, в Украине закупают модульные, мобильные котельные, которые можно направлять туда, где будут ремонтировать теплокоммунэнерго, запасаются мобильными генераторами для поставки энергии водоканалам и теплокоммунэнерго при выпадении из сети.

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"Город должен иметь мобильные модульные котельные, пункты обогрева, куда люди смогут прийти погреться, если исчезнет отопление. Желательно иметь резервный источник питания в самом доме – несколько генераторов, небольшую солнечную панель. Энергетики, я верю, готовились к разным форс-мажорам, поэтому каких-то апокалиптических сценариев не хочется рисовать", — добавляет Татьяна Бойко.

Как отмечает Попенко, россияне, преимущественно, наносят удары по подстанциям, предназначенным для распределения электроэнергии и их поражение может привести к тому, что света не будет до нескольких суток. Однако даже если повреждений энергосистемы в результате обстрелов больше не будет, по мнению Попенко нельзя исключать дальнейшее применение веерных отключений из-за дефицита электроэнергии на фоне нехватки угля. Если зима будет суровой, риски реализации такого сценария усиливаются.

Другие эксперты выражают больше оптимизма. Борис Додонов, руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития KSE institute, отмечает, что вероятность сбоев энерго- и теплоснабжения и дальнейшего применения веерных отключений электроэнергии напрямую зависит от эффективности работы украинской противовоздушной обороны. Ведь, по мнению собеседника Фокуса, без вмешательства этого фактора страна способна нормально пройти зимний период благодаря существенному снижению спроса на электроэнергию.

"В результате российской агрессии Украина очень сильно сократила потребление электроэнергии по сравнению с довоенным временем. И даже с учетом фактической потери Запорожской АЭС, которая обеспечивала около 25% покрытия пиковых нагрузок в холодное время года, имеющихся мощностей и запасов угля достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона", – комментирует Додонов. Падение энергопотребления связано как с сокращением промышленного производства, в частности – в секторе металлургии, так и с переездом за границу в поисках спасения от войны значительной части населения.

[ + – ] Захваченная россиянами Запорожская АЭС обеспечивала около 25% покрытия пиковых нагрузок в холодное время года Фото: AFP

В результате в Украине в 2022 году из-за падения уровня потребления электроэнергии открылась возможность ее экспорта в ЕС. Напомним, Украина с 16 марта 2022 присоединилась к Европейской энергосистеме ENTSO-E и с 30 июня 2022 начала коммерческий экспорт электроэнергии в Европу.

Экспорт электроэнергии в ЕС приносит Украине существенные доходы. Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям в направлении Словакии и Румынии с 30 июня по 9 октября 2022 превысила 4,9 млрд грн. То есть повреждение украинской энергосистемы нанесло удар и по экспортным возможностям Украины, и по Европе. Ведь в ЕС рассчитывали на поставки украинской энергии. Но после 10 октября экспорт пришлось прекратить до восстановление украинской энергосистемы.

Если батареи холодные. С какими рисками связано массовое включение обогревателей

Через несколько дней после массированного обстрела Украины премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании Кабинета Министров, что температурный минимум во время отопительного сезона в Украине будет снижен до +16 градусов.

"Если граждане массово начнут включать обогреватели для поддержания более комфортной температуры, могут возникать проблемы из-за неготовности внутридомовых сетей, которые не рассчитаны на подобные кризисные ситуации. То есть, "слабое место" в одном подъезде может привести к отключению электроэнергии во всем доме", — комментирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Олег Попенко, в свою очередь, предупреждает, что массовое использование гражданами обогревателей может привести к многочисленным пожарам, особенно в многоквартирных домах. Соответственно эксперт советует уже сегодня проверить в домах состояние сетей и щитовых.

"ОСМД и управляющим нужно вызвать специалистов, которые бы проверили систему электроснабжения, а дальше стараться регулировать потребление так, чтобы обогреватели включались в квартирах поочередно, а не во всех одновременно и обогревали одну комнату, а не каждую", — продолжает Татьяна Бойко.

[ + – ] Когда все замерзающие жильцы многоквартирного дома включают обогреватели, повышается риск возгорания электропроводки Фото: УНИАН

К последствиям применения электрических отопительных приборов опрошенные эксперты также относят отключения электроэнергии. Борис Додонов предупреждает, что из-за массового использования обогревателей спрос на электроэнергию может превышать предложение и система будет автоматически выключать поставки. С таким явлением накануне войны уже сталкивались жители Киевской области, у которых в холодные вечера, когда большое количество потребителей одновременно включало обогреватели, часто выключался свет.

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Обогревателям альтернативу найти сложно. Но можно сократить время их использования за счет утепления жилья. В частности, Борис Додонов советует максимально снизить потери тепла в доме и с этой целью произвести регулировку металлопластиковых окон. По мнению Татьяны Бойко, украинцам придется научиться жить при +16-18 градусах — носить теплую одежду, обогреваться пластиковыми бутылками с горячей водой и употреблением теплого чая.

Призыв к самоограничению. Поможет ли экономия в каждой квартире

В последние дни некоторые киевские семьи делятся в соцсетях фотографиями ужина при свечах. И дело здесь не в романтических настроениях. Ведь даже те, кого веерные отключения обошли стороной, решили сознательно ограничить потребление электроэнергии в вечерний и утренний пики, чтобы, таким образом, помочь государству справиться с последствиями ракетных обстрелов.

[ + – ] Не до романтики. Украинцы проводят вечера при свечах из-за веерных отключений или ради экономии электроэнергии Фото: Мария Бабенко

Для снижения энергопотребления в первую очередь советуют с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 22-00 не включать следующие электроприборы:

микроволновые печи

стиральные машины

духовые шкафы

электрочайники

электрокофеварки

утюги

кондиционеры

По информации НЭК "Укрэнерго", только жители Киева и Киевской области в течение суток после обстрелов снизили потребление на 26,5% по сравнению с обычным осенним днем. Это равно 96 тыс. электрочайников или 46 тыс. стиральным машинам, которые в это время не включили. Однако такие меры дали лишь временный эффект. Потребление электроэнергии постепенно возвращается на обычный уровень, несмотря на то, что экономия остается актуальной.

"Экономия электроэнергии на уровне домохозяйств не выступает панацеей и не может стать альтернативой веерным отключениям — единственным возможным методом реагирования на критические ситуации в энергосистеме", — считает Юрий Корольчук. Эксперт отмечает, что в Украине не воспитывалась культура бережливого отношения к электроэнергии, даже в период 2014-2018 годов, когда страна пережила несколько энергетических кризисов. Тогда когда, на западе, где электроэнергия обходится гражданам в несколько раз дороже, люди давно приучились к экономии.

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Различных рекомендаций гражданам относительно экономии энергоресурсов в СМИ теперь дают очень много. К примеру, мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей Львова устраивать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах.

"Некоторые советы выглядят довольно странно — например, о самостоятельной организации пунктов обогрева с буржуйкой в ​​многоквартирных домах или о переезде на зиму в сельские дома с печным отоплением. Это выглядит, как попытки переложить ответственность на граждан, тогда когда мы живем в условиях общественного договора с государством и уплачивая налоги, рассчитываем на то, что государство должно служить людям", — комментирует ситуацию Юрий Корольчук. Поэтому хочется верить, что за тепло и свет в домах украинцев будет идти такая же самоотверженная борьба, как на фронтах.