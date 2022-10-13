Температурный режим в квартирах украинцев снизят до 16 градусов, — Шмыгаль

Каждая семья, по словам премьер-министра, должна сделать запас теплых вещей, а также подготовить свечи, батарейки и фонарики на случай отключения электричества и теплоснабжения.

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Температурный режим во время отопительного сезона в Украине будет снижен до +16 градусов. Эту информацию во время заседания Кабинета министров подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, после старта отопительного сезона Украина будет экономно расходовать газ и уголь. Такие действия приведут к тому, что минимальный температурный режим в квартирах украинцев снизится до +16 градусов, а средний составит +18.

Снижение температуры в домах бытовых потребителей Денис Шмыгаль назвал вынужденной мерой и личным вкладом каждого в победу над страной-агрессором.

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"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры. Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", — продолжил глава правительства в ходе заседания.

Денис Шмыгаль также призвал украинцев заранее подготовиться к одному из самых сложных отопительных сезонов в истории страны. По его словам, каждая семья должна сделать запас теплых вещей, а также приготовить свечи, батарейки и фонарики на случай, если в результате ракетных ударов ВС РФ исчезнут электроэнергия или отопление.

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"Российские террористы будут пытаться использовать холод в качестве оружия. В их больном воображении украинцы, сидящие несколько часов без света, — это и есть победа. Они полагают, что так заставят нас капитулировать. Этого не будет", — подчеркнул Шмыгаль и заверил, что Украина восстановит все объекты инфраструктуры, которые будут повреждены оккупантами.

Отметим, что ранее Минрегион предупредил украинцев о переносе старта отопительного сезона. На сегодняшний день к включению батарей готовы только 16 украинских регионов, а благоприятные погодные условия позволяют местным властям позже включить подачу тепла в многоквартирные жилые дома.

Также сообщалось, что отопительный сезон в Киеве начнется согласно графику. Жители столицы, по словам мэра Виталия Кличко, должны быть готовы к тому, что россияне попытаются уничтожить объекты инфраструктуры, чтобы оставить гражданское население граждан без тепла.