В Кабмине предупредили украинцев о переносе отопительного сезона

На сегодняшний день к сезону готовы только 16 регионов, а погодные условия позволяют немного позже включать батареи в многоквартирных домах.

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Отопительный сезон в Украине, вероятно, стартует на несколько недель позже. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

По его словам, коммунальные ведомства готовы включить отопление в многоквартирных жилых домах с 15 октября.

Однако, как отмечает Алексей Чернышев, погодные условия в Украине позволяют перенести отопительный сезон на несколько недель, ведь октябрь, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплым.

"Я уверен, что, особенно на юге, мы будем включать тепло ближе к концу октября-началу ноября", — продолжил профильный министр и добавил, что окончательное решение о старте отопительного сезона будут принимать местные власти.

Администрациям рекомендовали ориентироваться на термометры. Если в течение трех суток температура будет составлять ниже 8 градусов тепла — в многоквартирные жилые дома начнет поступать тепло. Самая сложная ситуация накануне отопительного сезона, по словам Чернышева, в Донецкой и Харьковской областях, поскольку службам необходимо не только разминировать территории, но и восстановить поврежденные в результате боевых действий объекты инфраструктуры.

По состоянию на сегодняшний день, как утверждает министр, к включению батарей готовы 16 украинских регионов.

"Понятно, что отдельные громады Донецкой области имеют специфику — сегодня решается вопрос о поставках газа туда", — резюмировал Чернышев, комментируя возможный перенос отопительного сезона в Украине.

Напомним, что 7 октября в Киеве официально стартовал отопительный сезон. Первыми отопление получили учреждения социальной сферы, среди которых детские сады, учебные и медицинские учреждения.

Также сообщалось, что Кабинет министров распорядился выдать бесплатно жителям 8 областей Украины дрова для прохождения сложного отопительного сезона.