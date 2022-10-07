Сегодня в Киеве начинается отопительный сезон

По словам мэра Виталия Кличко, отопление сначала включат для социальных учреждений.

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Сегодня, 7 октября, в Киеве начинается отопительный сезон. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы, в первую очередь отопление включат для учреждений социальной сферы. В городе с сегодняшнего дня будут отапливаться больницы, школы, детские сады и другие соцучреждения.

Соответствующее решение принял Совет обороны города.

Все объекты будут подключаться к отопительной системе в индивидуальном порядке, в соответствии с заявками их руководителей.

Как отметил мэр, руководители должны самостоятельно определить целесообразность подачи тепла. Это поможет, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой –– напрасно не использовать имеющиеся ресурсы, объяснил Кличко.

Он также рассказал, что большинство учреждений социальной инфраструктуры в столице оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Что касается отопления жилых домов в Киеве, то решение об этом будет приниматься в соответствии с погодными условиями, добавил Кличко.

Напомним, в августе Виталий Кличко говорил, что киевляне должны запастись теплой одеждой и одеялами на отопительный сезон. В КГГА не исключают возможные теракты на газонасосных станциях, из-за которых столица может остаться без отопления.

Ранее Фокус рассказывал, что для отопительного сезона 2022-2023 украинцам нужно свыше 5 млн куб. м дров. Власти собираются обеспечить запасы, использовав оставшиеся лимиты дров и проведя санитарные рубки.