Дрова на зиму: сколько нужно и хватит ли древесины украинцам

Запасы нужны будут прифронтовым областям Украины, а также тем регионам, где по разным причинам будут происходить перебои с газоснабжением.

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Для отопительного сезона 2022-2023 украинцам нужно свыше 5 млн куб. м дров. Об этом в эфире телеканала Рада заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, в довоенный 2021 год украинцы использовали около 3,1 млн куб. м дров для отопления своих домов.

"По тем предварительным подсчетам, которые мы провели — украинцам нужно более 5 млн куб. м дров. Это больше, чем в 2021 году – тогда потребность была объемом где-то 3,1 млн куб. м", – сказал Руслан Стрелец.

Власти собираются обеспечить запасы в 5,5 млн куб. м., использовав оставшиеся лимиты дров и проведя санитарные рубки. Министр отметил, что эти объемы не нанесут ущерба ни экологии страны, ни лесному хозяйству.

"Основные потребности будут по тем областям, которые находятся близко к территориям ведения боевых действий. И в тех населенных пунктах, в которых будут перебои (по разным причинам) по поставкам газа", – добавил чиновник.

Напомним, Кабмин Украины постановил в преддверии холодов бесплатно обеспечить дровами жителей Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей. На это из госбюджета планируют выделить 562,5 млн грн.

Отметим, что отапливать дома можно не только дровами — брикеты или уголь тоже можно использовать в осенне-зимний период. Поэтому Фокус разбирался, сколько стоит обеспечить тепло в частном доме при условии использования печи или твердотопливного котла.

Тем временем в Киеве жильцы некоторых многоквартирных домов получили предупреждение, что отопление им подключат только при условии погашения долга. В своей статье "Заплатить или замерзнуть. Могут ли отключить отопление домам с большими долгами" Фокус выяснил, действительно ли многоквартирные дома, где проживают злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, зимой рискуют остаться с холодными батареями.