Украинцам пообещали бесплатные дрова для отопления: кому раздадут древесину

Заказать дрова можно будет через областные военные администрации (ОВА). Как ожидается, именно они купят и доставят древесину заказчикам.

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В преддверии наступающих холодов украинцам, которые живут возле прифронтовой зоны, бесплатно раздадут дрова для отопления своих домов. Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины.

Речь идет о жителях Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей.

"Власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода", – сказано в сообщении правительства.

Заказать дрова можно будет через областные военные администрации (ОВА). Как ожидается, именно они купят и доставят древесину заказчикам. Так как покупка дров будет происходить за деньги ОВА, их расходы будут компенсированы после перераспределения субвенции из госбюджета. На это планируют выделить 562,5 млн грн.

Напомним, что для обогрева частного дома, кроме дров, пригодятся и другие материалы — брикеты или уголь. Фокус разбирался, сколько стоит обеспечить тепло в частном доме при условии использования печи или твердотопливного котла.

Тем временем жильцы некоторых многоквартирных домов получили предупреждение, что отопление им подключат только при условии погашения долга. В своей статье "Заплатить или замерзнуть. Могут ли отключить отопление домам с большими долгами" Фокус выяснил, действительно ли многоквартирные дома, где проживают злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, зимой рискуют остаться с холодными батареями.