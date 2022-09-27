Українцям пообіцяли безкоштовні дрова для опалення: кому роздадуть деревину

Замовити дрова можна через обласні військові адміністрації (ОВА). Як очікується, саме вони куплять і доставлять деревину замовникам.

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Напередодні холодів українцям, які живуть біля прифронтової зони, безкоштовно роздадуть дрова для опалення своїх будинків. Про це йдеться у постанові Кабміну України.

Йдеться про мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської і Чернігівської областей.

"Влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду", — сказано в повідомленні уряду.

Замовити дрова можна через обласні військові адміністрації (ОВА). Як очікується, саме вони куплять і доставлять деревину замовникам. Оскільки купівля дров відбуватиметься за гроші ОВА, їх витрати будуть компенсовані після перерозподілу субвенції з держбюджету. На це планують виділити 562,5 млн грн.

Нагадаємо, що для обігріву приватного будинку, крім дров, стануть у пригоді й інші матеріали — брикети або вугілля. Фокус розбирався, скільки коштує забезпечити тепло в приватному будинку за умови використання печі або твердопаливного казана.

Тим часом мешканці деяких багатоквартирних будинків отримали попередження, що опалення їм підключать лише за умови погашення боргу. У своїй статті "Заплатити чи замерзнути. Чи можуть вимкнути опалення будинкам із великими боргами" Фокус з'ясував, чи справді багатоквартирні будинки, де проживають злісні неплатники за житлово-комунальні послуги, взимку ризикують залишитися з холодними батареями.