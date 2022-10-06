Дрова на зиму: скільки потрібно та чи вистачить деревини українцям

Запаси будуть потрібні прифронтовим областям України, а також тим регіонам, де з різних причин відбуватимуться перебої з газопостачанням.

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Для опалювального сезону 2022-2023 українцям потрібно понад 5 млн куб. м дров. Про це в ефірі телеканалу Рада заявив міністр захист довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, у довоєнний 2021 рік українці використали близько 3,1 млн куб. м дров для опалення власних будинків.

"За тими попередніми підрахунками, які ми провели — українцям потрібно понад 5 млн куб. м дров. Це більше, ніж у 2021 році — тоді потреба була обсягом десь 3,1 млн куб. м", — сказав Руслан Стрілець.

Влада збирається забезпечити запаси в 5,5 млн куб. м, використавши ліміти дров, що залишилися, і провівши санітарні рубки. Міністр зазначив, що ці обсяги не завдадуть шкоди ні екології країни, ні лісовому господарству.

"Основні потреби будуть у тих областях, які знаходяться близько до територій ведення бойових дій. І в тих населених пунктах, в яких будуть перебої (з різних причин) щодо постачання газу", –- додав чиновник.

Нагадаємо, Кабмін України ухвалив напередодні холодів безплатно забезпечити дровами мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. На це з держбюджету планують виділити 562,5 млн грн.

Зазначимо, що опалювати будинки можна не лише дровами — брикети чи вугілля також можна використовувати в осінньо-зимовий період. Тому Фокус розбирався, скільки коштує забезпечити тепло в приватному будинку за умови використання печі або твердопаливного казана.

Тим часом у Києві мешканці деяких багатоквартирних будинків отримали попередження, що опалення їм підключать лише за умови погашення боргу. Фокус з'ясував, чи справді багатоквартирні будинки, де проживають злісні неплатники за житлово-комунальні послуги, взимку ризикують залишитися з холодними батареями.