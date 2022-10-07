Сьогодні в Києві починається опалювальний сезон

За словами мера Віталія Кличка, опалення спочатку увімкнуть для соціальних закладів.

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Сьогодні, 7 жовтня, у Києві розпочинається опалювальний сезон. Про це у себе в соцмережах розповів мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, насамперед опалення увімкнуть для закладів соціальної сфери. У місті відсьогодні опалюватимуть лікарні, школи, дитячі садки та інші соцустанови.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста.

Усі об'єкти підключатимуться до опалювальної системи в індивідуальному порядку відповідно до заявок їхніх керівників.

Як зазначив мер, керівники мають самостійно визначити доцільність тепла. Це допоможе, з одного боку, забезпечити комфорт перебування у приміщеннях, а з іншого — даремно не використовувати наявні ресурси, пояснив Кличко.

Він також розповів, що більшість установ соціальної інфраструктури у столиці оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Щодо опалення житлових будинків у Києві, то рішення про це прийматимуть відповідно до погодних умов, додав Кличко.

Нагадаємо, у серпні Віталій Кличко говорив, що кияни мають запастися теплим одягом та ковдрами на опалювальний сезон. У КМДА не відкидають можливі теракти на газонасосних станціях, через які столиця може залишитися без опалення.

Раніше Фокус розповідав, що для опалювального сезону 2022-2023 українцям потрібно понад 5 млн куб. м дров. Влада збирається забезпечити запаси, використавши залишені ліміти дров і провівши санітарні рубки.