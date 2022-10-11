У Кабміні попередили українців про перенесення опалювального сезону

На сьогодні до сезону готові лише 16 регіонів, а погодні умови дозволяють трохи пізніше вмикати батареї у багатоквартирних будинках.

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Опалювальний сезон в Україні, ймовірно, стартує на кілька тижнів пізніше. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

За його словами, комунальні відомства готові ввімкнути опалення у багатоквартирних житлових будинках із 15 жовтня.

Однак, як зазначає Олексій Чернишов, погодні умови в Україні дають змогу перенести опалювальний сезон на кілька тижнів, адже жовтень, за прогнозами синоптиків, буде досить теплим.

"Я впевнений, що, особливо на півдні, ми вмикатимемо тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада", — продовжив профільний міністр і додав, що остаточне рішення про старт опалювального сезону ухвалюватиме місцева влада.

Адміністраціям рекомендували орієнтуватися на термометри. Якщо протягом трьох діб температура становитиме нижче 8 градусів тепла — до багатоквартирних житлових будинків почне надходити тепло. Найскладніша ситуація напередодні опалювального сезону, за словами Чернишова, у Донецькій і Харківській областях, оскільки службам необхідно не лише розмінувати території, а й відновити пошкоджені внаслідок бойових дій об'єкти інфраструктури.

На сьогодні, як стверджує міністр, до ввімкнення батарей готові 16 українських регіонів.

"Зрозуміло, що окремі громади Донецької області мають специфіку — сьогодні вирішується питання щодо постачання газу туди", — резюмував Чернишов, коментуючи можливе перенесення опалювального сезону в Україні.

Нагадаємо, що 7 жовтня у Києві офіційно стартував опалювальний сезон. Першими опалення отримали заклади соціальної сфери, серед яких дитячі садки, навчальні та медичні заклади.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів розпорядився видати безкоштовно мешканцям 8 областей України дрова для проходження складного опалювального сезону.