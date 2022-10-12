Украина без света: станут ли веерные отключения нашей новой реальностью

После массированных ракетных обстрелов жители различных украинских городов остались без света. Пока местная власть пытается внедрять графики веерных отключений, украинцы терзаются вопросом – как долго придется жить в таком режиме.

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10-11 октября Россия нанесла массированные удары по ряду украинских городов, атакуя среди прочего объекты энергетической инфраструктуры. В результате свет пропал в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве, Днепропетровской, Львовской, Винницкой Житомирской областях и других местах.

По словам главы Минэнергетики Украины Германа Галущенко, в целом за последние дни россияне повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Под удары попали 11 ТЭЦ в восьми регионах страны. В связи с этим правительство призвало людей по всей стране "ограничить" потребление энергии, а местные власти стали практиковать знакомые всем гражданам веерные отключения света в Украине для стабилизации энергосистемы.

Веерные отключения света в Украине-2022

Национальный энергетический оператор "Укрэнерго" сообщил, что с утра 12 октября Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. В связи с этим веерные отключения света сегодня коснулись жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областей.

Как объясняют в "Укрэнерго", веерные отключения света в Украине критически нужны для снижения нагрузки на магистральные сети. Это дает возможность и время специалистам компании отремонтировать оборудование, поврежденное ракетными обстрелами.

"Чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений", –– говорят в "Укрэнерго".

В связи с этим компания просит украинцев снизить использование электроприборов (электрочайников, микроволновок, стиральных машин, кондиционеров и так далее) в пиковые часы –– с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. При этом ночью обычно наименьший уровень потребления электроэнергии, поэтому украинцы именно в это время могут заряжать все гаджеты, включать стиральные машины и электрообогреватели в квартирах.

Блэкаут: ситуация в Киеве

После обстрела Киева и удара по ТЭЦ-5 мэр столицы Виталий Кличко 11 октября заявил в прямом эфире, что в городе не будет веерных отключений электричества. Он подчеркнул, что ситуацию стабилизировали. Однако уже через несколько часов стало известно, что в Киеве все-таки планируют отключать свет по графикам. В Киевской горгосадминистрации предупредили жителей, что ДТЭК "Киевские электросети" вынужден применить веерные отключения света из-за увеличения объемов электропотребления.

График в Киеве состоит из трех часовых слотов:

первый –– с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00;

второй –– с 12:00 до 16:00;

третий –– с 16:00 до 20:00.

График веерных отключений в Киеве ежедневно обновляется на сайте ДТЭК "Киевский электросети". На сайте можно посмотреть, к какому временному слоту относится ваша улица/район.

[ + – ] Укрэнерго просит потребителей снизить использование электроприборов в пиковые часы.

Отключение света в Харькове

С 11 октября отключение электричества по графику пришлось ввести в Харькове и Харьковской области. В регионе света нет с 9:15 до 11:15. Как уточняет местная власть, энергоснабжение удалось полностью восстановить, однако нагрузка на сети все еще остается слишком сильной. Графики нужны для сбалансирования энергосистемы.

Веерные отключения света в Украине: как узнать график

В "Укрэнерго" уведомляют, что необходимость веерного отключения в том или ином месте определяет диспетчерский центр. Оттуда эта информация поступает операторам распределительных сетей, то есть в облэнерго. Уже они обязаны информировать местных потребителей через свои сайты. Со списком интернет-платформ по регионам можно ознакомиться по ссылке.

Так, сегодня, 12 октября, веерные отключения света запланированы в Виннице. Об отключении света сообщили также в Черкасской области. График веерных отключений опубликовало и Полтавское облэнерго.

[ + – ] Про веерные отключения в Виннице предупреждает местное облэнерго.

Во Львове и Львовской области, где враг нанес удары по четырем электроподстанциям, две из них уничтожив полностью, веерные отключения света пока не предусмотрены. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что электроснабжение уже восстановлено во всех населенных пунктах.

Веерные отключения света в Украине: перспективы

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", рассказал в комментарии Фокусу, что Украина справилась с вызовом в энергетической сфере после обстрела с минимальными потерями.

"Энергетики в довольно сжатые сроки, буквально от нескольких часов до суток, восстановили энергоснабжение. Это свидетельствует о том, что "Укрэнерго" готовилось к этому и прорабатывало разные сценарии", –– прокомментировал он.

Глава аналитического центра отметил, что тем не менее украинцам стоит отказаться от мысли, что в ближайшие месяцы ситуация будет совершенно стабильной. Объекты энергетической инфраструктуры все так же будут оставаться целью врага.

"Это мы еще в зимний период не вступили, когда будут нужны дополнительные объемы электроэнергии. Вполне вероятно, что система в таком случае будет не справляться с нагрузкой. Нужно понимать, что в дальнейшем такие веерные отключения света в Украине будут реалиями жизни. Конечно, в некоторых регионах это будет в меньшей степени, а по поводу ситуации в прифронтовой зоне сложно быть оптимистом", –– говорит он.

Комментируя отключения света по графику в Киеве, Гончар подчеркнул, что за неделю-две ситуацию удастся стабилизировать. Во Львове энергоснабжение уже полностью восстановили. Однако он предупреждает, что даже такое восстановление не дает гарантии, что перебоев с электричеством теперь не будет.

По его словам, отключения света сейчас связаны также с тем, что "Укрэнерго" переводит энергосистему в стране на другие системы коммутации.

"Это нужно для того, чтобы оптимизировать энергоснабжение потребителям", –– объяснил он.

Как считает Гончар, будущая зима в Украине со стабильной подачей электроснабжения зависит не столько от энергетиков, сколько от наличия систем противовоздушной обороны, которые смогут защитить объекты критической инфраструктуры от российских обстрелов.

"Сложно спрогнозировать, как быстро и в каком количестве Украина получит системы ПВО для этих целей", –– резюмировал эксперт.

Напомним, ЕС профинансирует ремонт энергоинфраструктуры Украины после атак Российской Федерации. Финансовая поддержка Украины западными партнерами в рамках пакета экстренной поддержки за последние два месяца уже составила больше 1 миллиарда евро.