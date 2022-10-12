Да будет свет: ЕС профинансирует ремонт энергоинфраструктуры Украины после атак РФ

Финансовая поддержка Украины западными партнерами в рамках пакета экстренной поддержки за последние два месяца уже составила больше 1 миллиарда евро.

Related video

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. За эти деньги Украина, в частности, отремонтирует поврежденных объекты энергетической инфраструктуры и поддержит стабильность отечественной электросети. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в громадах", — сообщил Шмігаль.

По информации премьер-министра, за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украине выделили 1,05 млрд евро. Еще 540 миллионов евро будут выплачены за счет финансирования совместных проектов.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко, в интервью каналу CNN заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали от российских ракет начиная с 10 октября. По словам чиновника, это впервые с начала войны российские войска так целенаправленно целилась в объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует перечислить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи к концу 2022 года. Планируется, что финансирование пройдет в два этапа: 2 миллиарда евро наша страна получит в ближайшее время, а еще 3 млрд — в начале декабря.

Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) поможет украинским властям подготовить страну к зиме на фоне продолжающейся войны с Россией. Для этого агентство выделит 55 млн долларов, которые распределят между Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Житомирской областями.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что украинская экономика по итогам 2022 года снизится на 35%, а инфляция составит 20,6%.