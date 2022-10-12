Нехай буде світло: ЄС профінансує ремонт енергоінфраструктури України після атак РФ

Фінансова підтримка України західними партнерами в рамках пакету екстреної підтримки за останні два місяці вже склала понад 1 мільярд євро.

Related video

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові 550 млн євро. За ці гроші Україна, зокрема, відремонтує пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури та підтримає стабільність вітчизняної електромережі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", — повідомив Шмигаль.

За інформацією прем'єр-міністра, за два місяці в рамках пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україні виділили 1,05 млрд євро. Ще 540 мільйонів євро буде виплачено за рахунок фінансування спільних проєктів.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю каналу CNN заявив, що близько 30% енергетичної інфраструктури України постраждали від російських ракет починаючи з 10 жовтня. За словами чиновника, це вперше з початку війни російські війська так цілеспрямовано цілилися в об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує перерахувати Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги до кінця 2022 року. Планується, що фінансування пройде у два етапи: 2 мільярди євро наша країна отримає найближчим часом, а ще 3 млрд – на початку грудня.

Також повідомлялося, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе українській владі підготувати країну до зими на тлі війни з Росією, що триває. Для цього агентство виділить 55 млн доларів, які розподілять між Чернігівською, Харківською, Київською, Миколаївською, Одеською, Запорізькою та Житомирською областями.

Тим часом, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що українська економіка за підсумками 2022 року знизиться на 35%, а інфляція складе 20,6%.