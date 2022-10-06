Агентство USAID профінансує підготовку України до зими: скільки грошей виділять

Допомогу передусім нададуть регіонам України, які спустошені війною Путіна, включаючи Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області.

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Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими на тлі війни з Росією, що триває. Про це повідомляється на сайті USAID.

Нову фінансову допомогу отримають безпосередньо сім мільйонів українців у 19 регіонах. USAID також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива різні установи, а саме:

лікарні;

центри для внутрішньо переміщених осіб;

притулки для соціально незахищених громадян.

"Допомогу насамперед нададуть регіонам України, які спустошені війною Путіна, включаючи Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз росту внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го — до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало становити — 45,1%.

Раніше повідомлялося, що віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною, в межах якого Київ отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Представник керівництва Єврокомісії зазначив, що гроші спрямують на те, щоб український уряд міг продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також зберігати ліквідність в економіці.

Перша частина європейського пакета допомоги надійде на рахунки України вже в середині жовтня, а ще дві частини — пізніше цього року, додав Домбровскіс.