Україна отримає від ЄС 5 млрд євро допомоги: коли чекати на виплати і на що вони підуть

Макрофінансову допомогу Київ отримає у межах Меморандуму про взаєморозуміння. Пакт підтримки допоможе уряду продовжувати виплачувати зарплати та пенсії в умовах війни.

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Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною, в межах якого Київ отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це європейський урядовець повідомив у своєму Twitter у понеділок, 3 жовтня.

"Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною відколи Росія розпочала свою жорстоку війну... ЄС надасть 5 мільярдів євро для невідкладних потреб України", — йдеться у твіті Домбровскіса.

Представник керівництва Єврокомісії зазначив, що гроші будуть спрямовані на те, щоб український уряд міг продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також зберігати ліквідність в економіці.

Перша частина європейського пакету допомоги надійде на рахунки України вже в середині жовтня, а ще дві частини — пізніше цього року, додав Домбровскіс.

На новину вже відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами глави українського уряду, підписання меморандуму є черговим жестом підтримки України у перемозі у повномасштабній війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього. Шмигаль подякував за відповідне рішення Домбровскісу, а також голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Нагадаємо, схвалення Євросоюзом виплати Україні 5 млрд євро ЗМІ анонсували ще на початку вересня. Тоді журналісти повідомляли, що Німеччина наполягала на виплаті Києву цих коштів у вигляді безповоротної допомоги, щоб не посилювати і так складну ситуацію з економікою країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни проти РФ.

Також американське агентство Bloomberg повідомляло, що Вашингтон збирається щомісяця виділяти Києву по 1,5 млрд доларів фінансової допомоги до кінця повномасштабної війни проти РФ.